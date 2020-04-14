Бернардески может перейти в «Милан» или «Интер»

«Ювентус» готов расстаться с форвардом Федерико Бернардески по окончании нынешнего сезона. Возможно, туринцы включат игрока в сделку по приобретению кого-то из футболистов, которыми они интересуются. В частности, Бернардески могут отправить в «Милан» в обмен на вратаря Джанлуиджи Доннарумму или хавбека Лукаса Пакета.
Кроме того, не исключено, что «Юве» обменяет Бернардески на форварда «Интера» Мауро Икарди, выступающего за ПСЖ на правах аренды.
Отметим, по данным СМИ, в услугах Бернардески заинтересован «Челси». Также сообщается, что на игрока претендует «Барселона».
Как говорил поэт В.Лифшиц :
Помню чьи-то спины, чьи-то лица,
Помню стол, и лампу, и кровать...
Если это все в печать годится,
Я могу еще навспоминать!
Как говорил поэт В.Лифшиц :
Помню чьи-то спины, чьи-то лица,
Помню стол, и лампу, и кровать...
Если это все в печать годится,
Я могу еще навспоминать!