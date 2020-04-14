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Бернардески может перейти в «Милан» или «Интер»

сегодня, 17:16

«Ювентус» готов расстаться с форвардом Федерико Бернардески по окончании нынешнего сезона. Возможно, туринцы включат игрока в сделку по приобретению кого-то из футболистов, которыми они интересуются. В частности, Бернардески могут отправить в «Милан» в обмен на вратаря Джанлуиджи Доннарумму или хавбека Лукаса Пакета.

Кроме того, не исключено, что «Юве» обменяет Бернардески на форварда «Интера» Мауро Икарди, выступающего за ПСЖ на правах аренды.

Отметим, по данным СМИ, в услугах Бернардески заинтересован «Челси». Также сообщается, что на игрока претендует «Барселона».

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Timeless
Timeless
сегодня в 19:04
Такое ощущение что как будто все кто уже были гоббами или еще ими являются им не нужны, и идут к нам. Слухи о Бонуччи , теперь этот экс фиолетовый да и муравей хочет вернуться в Италию и прямиком к Конте...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Youngberg (раскрыть)
сегодня в 18:18
Журналисты за любой слушок цепляются - это их хлеб. Сидят, вспоминают кто , где то чего то сказал , если информации мало , то с удовольствием сами домысливают.
Как говорил поэт В.Лифшиц :

Помню чьи-то спины, чьи-то лица,
Помню стол, и лампу, и кровать...
Если это все в печать годится,
Я могу еще навспоминать!
Ozabot
Ozabot
сегодня в 18:08
Будет очередной Бонуччи или Игуаин: тоскующее по безделью в богатом клубе немотивированное ленивое бревно. «Милану» вообще нельзя никого покупать у «Ювентуса». Слишком избалованные там игроки — работать не будут.
Youngberg
Youngberg ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 17:22
Главное, чтобы успевали писать))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:17
но не перейдёт ни куда)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:17
Завалили слухами, не успеваешь читать.
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