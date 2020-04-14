Бернардески может перейти в «Милан» или «Интер»

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сегодня, 17:16

«Ювентус» готов расстаться с форвардом по окончании нынешнего сезона. Возможно, туринцы включат игрока в сделку по приобретению кого-то из футболистов, которыми они интересуются. В частности, Бернардески могут отправить в «Милан» в обмен на вратаря или хавбека .

Кроме того, не исключено, что «Юве» обменяет Бернардески на форварда «Интера» , выступающего за ПСЖ на правах аренды.