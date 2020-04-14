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Европейские клубы нацелились на вундеркинда аргентинского «Банфилда»

сегодня, 17:28

 

19-летний вингер аргентинского «Банфилда» и сборной Аргентины U23 Агустин Урси подтвердили предложения от нескольких топ-клубов Европы, а также выразил желание играть в АПЛ.

Клубы которые контактировали со мной? «Бока Хуниорс», «Расинг», «Интер», «Ривер Плейт», «Рома», «Бенфика», «Атлетико» Мадрид. Не могу вспомнить остальных.

Возможно, «Фиорентина» также запрашивала информацию обо мне. Большинство из тех клубов, которые контактировали с нами, были итальянскими. Все они говорили с моим агентом и моим клубом.

Сам я бы хотел бы играть в Премьер-лиге. Я смотрю много матчей «Манчестер Сити».

Ранее появились слухи о том, что Бернардески может перейти в «Интер».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:19
Типа реально вундеркинд?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:43
он пока не готов )) дома пусть играет пока))
dimagas2
dimagas2
сегодня в 17:31
Вингеров в Сити хватает. Скоре ему Бенфика,Аякс или команда что даст ему время на поле нужна.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:31
Всё это утки.
drug01
drug01
сегодня в 17:31
надо успеть первыми
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