Европейские клубы нацелились на вундеркинда аргентинского «Банфилда»

19-летний вингер аргентинского «Банфилда» и сборной Аргентины U23 подтвердили предложения от нескольких топ-клубов Европы, а также выразил желание играть в АПЛ .

Клубы которые контактировали со мной? «Бока Хуниорс», «Расинг», «Интер», «Ривер Плейт», «Рома», «Бенфика», «Атлетико» Мадрид. Не могу вспомнить остальных.

Возможно, «Фиорентина» также запрашивала информацию обо мне. Большинство из тех клубов, которые контактировали с нами, были итальянскими. Все они говорили с моим агентом и моим клубом.

Сам я бы хотел бы играть в Премьер-лиге. Я смотрю много матчей «Манчестер Сити».