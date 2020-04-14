«Ман Юнайтед» опережает конкурентов в борьбе за Торреса

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вчера, 23:00

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести нападающего «Валенсии» . На игрока претендуют многие европейские топ-клубы, однако это не смущает МЮ . Манкунианцы хорошо выдерживают конкуренцию и являются лидерами в борьбе за Торреса, сообщает источник со ссылкой на Marca.

Отметим, ранее стало известно, что дортмундская «Боруссия» сделала предложение по трансферу Торреса.