ГлавнаяНовости

«Ман Юнайтед» опережает конкурентов в борьбе за Торреса

вчера, 23:00

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести нападающего «Валенсии» Феррана Торреса. На игрока претендуют многие европейские топ-клубы, однако это не смущает МЮ. Манкунианцы хорошо выдерживают конкуренцию и являются лидерами в борьбе за Торреса, сообщает источник со ссылкой на Marca.

Отметим, ранее стало известно, что дортмундская «Боруссия» сделала предложение по трансферу Торреса.

Все новости
Слухи«Бешикташ» передумал расставаться с Кариусом
Сегодня, 00:49 Комментарии3
СлухиМЮ рассчитывает заплатить 60 млн фунтов за Грилиша
Сегодня, 00:46 Комментарии1
Слухи«Ман Сити» обратился в «Интер» по вопросу трансфера Бастони
Сегодня, 00:21 Комментарии2
Слухи«Тоттенхэм» интенсифицировал переговоры по переходу Менье
Сегодня, 00:03 Комментарии3
Слухи«Боруссия» Дортмунд хочет выкупить или продлить аренду Хакими
Вчера, 23:58 Комментарии10
Слухи«Барселона» собирается подписать Н’Домбеле
Вчера, 23:31 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 00:24
Ну и пусть опережает.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 00:20
"Манкунианцы хорошо выдерживают конкуренцию"
Конечно 120 лямов налево, 150 лямов направо. никто так не разводится как МЮ
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:07
У кого мошна тяжелее, тот и фаворит.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:05
главное быть на финише первым))) остальное пыль))
beefs
beefs
вчера в 23:02
опережает скорее кошелек
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100