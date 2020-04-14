«Ман Юнайтед» опережает конкурентов в борьбе за Торреса

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести нападающего «Валенсии» Феррана Торреса. На игрока претендуют многие европейские топ-клубы, однако это не смущает МЮ. Манкунианцы хорошо выдерживают конкуренцию и являются лидерами в борьбе за Торреса, сообщает источник со ссылкой на Marca.
Отметим, ранее стало известно, что дортмундская «Боруссия» сделала предложение по трансферу Торреса.
Конечно 120 лямов налево, 150 лямов направо. никто так не разводится как МЮ
Конечно 120 лямов налево, 150 лямов направо. никто так не разводится как МЮ