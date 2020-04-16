«Интер» готов продать Мартинеса по цене ниже суммы отступных

В «Интере» приняли решение по ситуации с потенциальным трансфером форварда Лаутаро Мартинеса. Руководство миланцев решило, что отпустит игрока в другой клуб по цене ниже приписанной в его контракте суммы отступных, только если он сам попросит о переходе, сообщает источник со ссылкой на испанское издание Sport.
Согласно данным СМИ, сумма отступных за Мартинеса составляет 111 миллионов евро. При этом по такой цене игрока можно будет приобрести только в несколько первых недель предстоящего трансферного окна.
Основным претендентом на Лаутаро считается «Барселона». Ранее сообщалось, что каталонцы могут включить форварда Антуана Гризманна в сделку по приобретению Мартинеса.