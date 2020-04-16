«Интер» готов продать Мартинеса по цене ниже суммы отступных

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сегодня, 08:26

В «Интере» приняли решение по ситуации с потенциальным трансфером форварда . Руководство миланцев решило, что отпустит игрока в другой клуб по цене ниже приписанной в его контракте суммы отступных, только если он сам попросит о переходе, сообщает источник со ссылкой на испанское издание Sport.

Согласно данным СМИ , сумма отступных за Мартинеса составляет 111 миллионов евро. При этом по такой цене игрока можно будет приобрести только в несколько первых недель предстоящего трансферного окна.

Основным претендентом на Лаутаро считается «Барселона». Ранее сообщалось, что каталонцы могут включить форварда в сделку по приобретению Мартинеса.