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«Интер» готов продать Мартинеса по цене ниже суммы отступных

сегодня, 08:26

В «Интере» приняли решение по ситуации с потенциальным трансфером форварда Лаутаро Мартинеса. Руководство миланцев решило, что отпустит игрока в другой клуб по цене ниже приписанной в его контракте суммы отступных, только если он сам попросит о переходе, сообщает источник со ссылкой на испанское издание Sport.

Согласно данным СМИ, сумма отступных за Мартинеса составляет 111 миллионов евро. При этом по такой цене игрока можно будет приобрести только в несколько первых недель предстоящего трансферного окна.

Основным претендентом на Лаутаро считается «Барселона». Ранее сообщалось, что каталонцы могут включить форварда Антуана Гризманна в сделку по приобретению Мартинеса.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:32
скоро ниже себестоимости будут)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:30
Акции пошли валом!!!
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