Бальде Кейта: «Не думаю, что Мане хочет играть за „Ливерпуль“ всю карьеру»

Полузащитник «Монако» высказался о будущем своего партнера по сборной Сенегала .

Он хороший парень, который заслуживает большего. Мане скромный, ему ничего не досталось просто так. Он заслужил быть там, где находится сейчас.

Мы не общаемся о футболе. Я знаю, что ему очень нравится в «Ливерпуле». Тренер очень любит его. Должно поступить очень привлекательное предложение, чтобы он задумался об уходе. Он много дал «Ливерпулю» и наоборот. Топ-клуб должен пообещать ему то, чего он хочет.

Не знаю, какое решение он примет. Через год или два, возможно, он захочет перемен. Не думаю, что он хочет играть за «Ливерпуль» всю карьеру. Он умный парень, который знает, что для него будет лучше и что нужно делать. «Реалу» приписывают много имен.