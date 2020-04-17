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Бальде Кейта: «Не думаю, что Мане хочет играть за „Ливерпуль“ всю карьеру»

сегодня, 16:45

Полузащитник «Монако» Бальде Кейта высказался о будущем своего партнера по сборной Сенегала Садио Мане.

Он хороший парень, который заслуживает большего. Мане скромный, ему ничего не досталось просто так. Он заслужил быть там, где находится сейчас.

Мы не общаемся о футболе. Я знаю, что ему очень нравится в «Ливерпуле». Тренер очень любит его. Должно поступить очень привлекательное предложение, чтобы он задумался об уходе. Он много дал «Ливерпулю» и наоборот. Топ-клуб должен пообещать ему то, чего он хочет.

Не знаю, какое решение он примет. Через год или два, возможно, он захочет перемен. Не думаю, что он хочет играть за «Ливерпуль» всю карьеру. Он умный парень, который знает, что для него будет лучше и что нужно делать. «Реалу» приписывают много имен.

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Все комментарии
Izmar
Izmar
сегодня в 17:13
Сейчас лучше Ливерпуля никого нет.
drug01
drug01
сегодня в 17:13
Будем смотреть и ждать
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:13
а чем плох ливер?)) достойная команда и он на месте!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:11
А почему бы и нет?
ДСА
ДСА
сегодня в 17:10
Ну не в Портсмут же ему переходить.
AgentART
AgentART
сегодня в 17:00
Может перейти в Монако совершенствоваться.
beefs
beefs
сегодня в 16:58
все может быть, что загадывать
drug01
drug01
сегодня в 16:45
Надо играть на победу
shlomo
shlomo
сегодня в 16:45
Будущее никто не знает
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