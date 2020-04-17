Мата назвал Кэррика самым недооцененным игроком МЮ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата назвал своего бывшего одноклубника самым недооцененным футболистом, игравшим за МЮ .

Первым на ум приходит Майкл Кэррик, я долго играл с ним вместе. Я знаю, насколько он был важен для команды.

Мне кажется, СМИ и болельщики не уделяли ему должного внимания, но мне было приятно играть рядом с ним. Я атакующий футболист, и я знал, что находящийся позади Кэррик всегда найдет меня передачей, где бы я ни был.

Для меня он был изумительным полузащитником. В течение карьеры его недооценивали, будь то в сборной или в клубе. Его стиль игры очень подошел бы в Испании. Возможно, здесь бы он стал более великим игроком.