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Мата назвал Кэррика самым недооцененным игроком МЮ

сегодня, 15:56

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата назвал своего бывшего одноклубника Майкла Кэррика самым недооцененным футболистом, игравшим за МЮ.

Первым на ум приходит Майкл Кэррик, я долго играл с ним вместе. Я знаю, насколько он был важен для команды.

Мне кажется, СМИ и болельщики не уделяли ему должного внимания, но мне было приятно играть рядом с ним. Я атакующий футболист, и я знал, что находящийся позади Кэррик всегда найдет меня передачей, где бы я ни был. 

Для меня он был изумительным полузащитником. В течение карьеры его недооценивали, будь то в сборной или в клубе. Его стиль игры очень подошел бы в Испании. Возможно, здесь бы он стал более великим игроком.

Ранее Мата поделился мнением о переходе Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 16:32
еще бы пояснил,что имеет в виду конкретно. По-моему славой не обижен, имел все вместе с тем составом, с которым играл. В чем же недооценка?
jilbar
jilbar
сегодня в 16:09
Очевидно, тренеры считали по другому.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:06
не всем купаться в лучах славы)) есть трудяги на коих держатся основы но они остаются в тени))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:03
Еще оценят!
13ROS13
13ROS13
сегодня в 16:03
Такое иногда бывает.
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