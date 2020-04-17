Бенатиа: «Роналду абсолютный номер один»

Бывший защитник «Ювентуса», ныне выступающий за катарский «Аль-Духаиль», Мехди Бенатиа высоко отозвался об игровых и человеческих качествах форварда туринцев Криштиану Роналду.
Он абсолютный номер один как футболист и как человек.
Роналду очень умен, даже за пределами поля. Его мозг всегда работает быстрее, чем у других людей. Я счастлив быть его другом. Всегда желаю ему всего наилучшего.
Ранее Бенатиа заявил, что Хосеп Гвардиола не умеет строить отношения с игроками.
Ну ладно ещё в футболе, хотя это далеко от истины, но как он мог его как человека номер один представить? Тут как никак гейская любовь и слабоумие прослеживается.
Меди Бенатья - МАРОККАНСКИЙ футболист, защитник клуба «Аль-Духаиль» и сборной Марокко
Это многое объясняет.
Ну ладно ещё в футболе, хотя это далеко от истины, но как он мог его как человека номер один представить? Тут как никак гейская любовь и слабоумие прослеживается.
Меди Бенатья - МАРОККАНСКИЙ футболист, защитник клуба «Аль-Духаиль» и сборной Марокко
Это многое объясняет.