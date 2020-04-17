Бенатиа: «Роналду абсолютный номер один»

Бывший защитник «Ювентуса», ныне выступающий за катарский «Аль-Духаиль», высоко отозвался об игровых и человеческих качествах форварда туринцев .

Он абсолютный номер один как футболист и как человек.

Роналду очень умен, даже за пределами поля. Его мозг всегда работает быстрее, чем у других людей. Я счастлив быть его другом. Всегда желаю ему всего наилучшего.