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Бенатиа: «Роналду абсолютный номер один»

сегодня, 16:06

Бывший защитник «Ювентуса», ныне выступающий за катарский «Аль-Духаиль», Мехди Бенатиа высоко отозвался об игровых и человеческих качествах форварда туринцев Криштиану Роналду.

Он абсолютный номер один как футболист и как человек.

Роналду очень умен, даже за пределами поля. Его мозг всегда работает быстрее, чем у других людей. Я счастлив быть его другом. Всегда желаю ему всего наилучшего.

Ранее Бенатиа заявил, что Хосеп Гвардиола не умеет строить отношения с игроками.

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Legend 6
Legend 6 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 17:28
Ты сомневаешься в ориентации Рона? Я нет.
Бесполезность 51
Бесполезность 51
сегодня в 17:28
Пункт в контракте отработал, марокканец будет доволен.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 17:20
У тебя две трети комментов на тему Рона и геев. Может, сделаешь уже каминг-аут, не просто так же это твоя любимая тема. Все нормально, не беспокойся, мы тебя примем таким, как ты есть)
Neymar 10
Neymar 10
сегодня в 17:16
чтобы шутка совсем разорвала животы надо было в конце добавить еще : ювентус клуб номер один ! вот тогда бы этот анекдот от Бенатия стал бы поистине легендарным и благодаря ему , в будущем спасли бы многих людей от депрессии и уныния ! а так конечно шутка всё равно смешная получилась . спасибо Мехди .
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:09
Роналду абсолютный номер 7.
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 17:06
Бенатиа:Роналду петух номер один,хоть в чем то он первый,он сам это не отрицает.
Брулин
Брулин
сегодня в 17:04
Опять человек, не связанный с Роналду и Ювентусом... Ах, чёрт.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ BenderBender (раскрыть)
сегодня в 16:25
Тут про гея тема, причём тут другие? Или сразу пытаешься оправдать его?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 16:25
ОН МОЖЕТ ФЛАГ НЕСТИ НА ГЕЙ ПАРАДЕ, ТАМ ОН НОМЕР ОДИН....
Ну ладно ещё в футболе, хотя это далеко от истины, но как он мог его как человека номер один представить? Тут как никак гейская любовь и слабоумие прослеживается.
Меди Бенатья - МАРОККАНСКИЙ футболист, защитник клуба «Аль-Духаиль» и сборной Марокко
Это многое объясняет.
BenderBender
BenderBender
сегодня в 16:21
Ща набегут почитатели мелкого пешехода...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:16
Рон номер ОДИН!!!
drug01
drug01
сегодня в 16:12, ред.
И не надо об этом спорить!
11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 16:08
Еще один восхвалитель.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:07
согласен полностью он1
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