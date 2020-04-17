Хави: «Гвардиола является лучшим тренером мира»

Наставник «Аль-Садда» Хави высказался о главном тренере «Манчестер Сити» , под руководством которого играл в «Барселоне».

Мы часто разговариваем. У нас хорошие отношения. Мы встретились прошлым летом и взяли перекусить, и это было очень приятно.

Если честно, я считаю, что сейчас он является лучшим тренером мира. Так что любые знания, которые он может мне передать, я с радостью приму. Получать идеи от него — это привилегия.