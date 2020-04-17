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Хави: «Гвардиола является лучшим тренером мира»

сегодня, 16:34

Наставник «Аль-Садда» Хави высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле, под руководством которого играл в «Барселоне».  

Мы часто разговариваем. У нас хорошие отношения. Мы встретились прошлым летом и взяли перекусить, и это было очень приятно.

Если честно, я считаю, что сейчас он является лучшим тренером мира. Так что любые знания, которые он может мне передать, я с радостью приму. Получать идеи от него — это привилегия.  

Отметим, ранее Хави заявил, что мечтает вернуться в «Барселону».

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
сегодня в 17:26
Как определить лучшего тренера? На что смотреть?
Вот взять, Семака, Семина и Гамулу.
Кто из них лучший тренер?
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 17:26
для Хави лучший. это нормально
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:24
Лучший не лучший,но знаменитый.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 17:06
Ну, у Хави уже давно заметно нарушение восприятия реальности. Пеп даже в Англии уже не первый
Adepta
Adepta
сегодня в 17:01
Одним из лучших.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 16:45
Хави: "Гвардиола является лучшим тренером мира, Месси космический инопланетянин, Пикеша лучший защитник ever Ван, Дейк недостоин полировать ему бутсы, Бускетс лучший опорник в истории, Педро лучший симулянт, Криштиану недостоин даже нырять в штрафную рядом с ним, Бартоломеу лучший финансист, мои арабские властители из клуба "Аль-Садд" лучшие шейхи в мире, у них самые золотые унитазы и самые лучшие феррари, он, как мне остановиться..."
STVA 1
STVA 1 ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 16:42
Это так
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:41
Я бы так не сказал...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:37
думаю многие поддержат . хотя и противников будет не меньше)))
shlomo
shlomo
сегодня в 16:35
А Юрген, что мимо кассы?
beefs
beefs
сегодня в 16:35
это спорное мнение
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