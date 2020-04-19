Матерацци: «На коленях умолял Роналдо не покидать „Интер“»

Бывший итальянский футболист рассказал, что бразильский бомбардир Роналдо не хотел покидать «Интер» в 2002 году.

Я расскажу вам кое-что, что знаю наверняка. Роналдо всегда хотел вернуться в «Интер». Он даже не хотел покидать команду в 2002 году. Я встал на колени перед ним в раздевалке, умоляя его остаться, но он сказал: «Нет. Либо я, либо он» (речь о конфликте бразильца с главным тренером команды Эктором Купером — прим.). И я тогда я понял, что он уйдет из команды.