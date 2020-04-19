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Матерацци: «На коленях умолял Роналдо не покидать „Интер“»

19 апреля 2020, 12:41

Бывший итальянский футболист Марко Матерацци рассказал, что бразильский бомбардир Роналдо не хотел покидать «Интер» в 2002 году. 

Я расскажу вам кое-что, что знаю наверняка. Роналдо всегда хотел вернуться в «Интер». Он даже не хотел покидать команду в 2002 году. Я встал на колени перед ним в раздевалке, умоляя его остаться, но он сказал: «Нет. Либо я, либо он» (речь о конфликте бразильца с главным тренером команды Эктором Купером — прим.). И я тогда я понял, что он уйдет из команды.

Ранее Марко Матерацци рассказал об опыте работы с Жозе Моуриньо.

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Ruslan3132
Ruslan3132
19 апреля в 14:17
Этому шакалу лучше бы не вставать с колен
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 13:21
точно только этим закончилось?)) идиот))
Legend 6
Legend 6 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
19 апреля в 12:56
    ошалевший
    ошалевший
    19 апреля в 12:52
    похоже тут категория 18+ матерацци меня не удивил,вся жизнь у него такая-опущенная
    CPS
    CPS
    19 апреля в 12:42
    Жаль, что не сделал этого.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    19 апреля в 12:42
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