50 главных футбольных конфликтов современного футбола

1586982631

вчера, 23:30

Изучаем любопытный рейтинг-переплетение увлекательных историй.

Издание «FourFourTwo» пока не переименовали на «FourThreeThree», поэтому для них предаваться воспоминаниям о прошлом – норма.

Интересная норма, ведь собранные конфликты нового века помогают развлечься. UFC даже на безлюдном острове провести не разрешили, остаются футбольные бои.

50. Фрэнк Лэмпард vs Марсело Бьелса.

49. Эммануэль Адебайор vs «Арсенал»

48. Деян Ловрен vs Серхио Рамос

47. Хуан Роман Рикельме vs Луи Ван Гал

46. Ромарио vs Эдмундо

45. Марио Балотелли vs Джейми Каррагер

44. «Манчестер Сити» vs УЕФА

43. Рональд Куман vs Луи Ван Гал

42. Мино Райола vs «Манчестер Юнайтед»

41. Джои Бартон vs «Рейнджерс»

Неплохая десятка! В конце свежая стычка: Бьелса признал слежку за тренировками «Дерби», тренеры обменялись колкостями, а потом Фрэнк победил — получилось проучить хитрого аргентинца на поле. Идем дальше по скандалам…

Адебайор праздновал гол в футболке «Ман Сити» перед фанатами «Арсенала», пробежав все поле. Ловрен пошел дальше – в матче Хорватии и Испании ударил Рамоса, которого годами критикует за ошибки. У Деяна хватило ума похвастаться поведением в соцсетях — УЕФА влепило бан на 1 игру.

Ван Гал в «Барселоне» не любил Ривалдо, а Рикельме вообще заклевал – обвинял аргентинца, что тот не умеет играть без мяча. А вот Ромарио и Эдмундо были друзьями, но потом поссорились. У первого на дверях туалета даже было изображение бывшего друга и его девушки.

Каррагер праздновал уход Балотелли из «Ливерпуля», а Марио назвал Джейми «плохим игроком», хотя «прекрасным хейтером». В УЕФА хейтят МС – свежая история, а вот конфликту Кумана и Ван Гала много лет. Рональд был тренером «Аякса», Луи – спортивным директором, а поцапались после решения продать Ибрагимовича.

Агент Златана – Мино Райола, поссорился с МЮ совсем недавно, и дело не только в сорванной сделке по Холанду, но и в положении Погба в клубе. Итальянец усердно критикует Вудворда и компанию. А вот «Рейнджерс» в свое время не потерпел критику от Бартона – Джои покинул шотландский клуб спустя 133 дня и после 8 матчей.

40. Лука Тони vs Луи Ван Гал

39. Эль Хаджи Дуиф vs Джейми Каррагер

38. Лэндон Донован vs Юрген Клинсманн

37. Эммануэль Фримпонг vs Самир Насри

36. Марк ван Боммел vs Луи Ван Гал

35. Поль Погба vs Жозе Моуриньо

34. Адриан Муту vs Виктор Пицуркэ

33. Неймар vs Эдинсон Кавани

32. Ли Маккалох vs Пол Хартли

31. Джеймс Макклейн vs Ламин Коне

Смешали ряд локальных британских конфликтов с международными. Ван Гал не раз будет в рейтинге, ведь со многими ссорился. Например, с чемпионом мира Лукой Тони. Диуф тоже скандалист – сцепились с Каррагером в «Ливерпуле», обзывая друг друга.

Клинсманну не угодил «Капитан Америка» Донован, Юрген выбросил Лэндона из заявки на ЧМ -14. А Насри цеплялся к Фримпонгу и позволил в его адрес расистский комментарий: «Я могу тебя купить». Ван Гал не мог ни купить, ни заслужить уважение Ван Боммела – Марк после «Баварии» Луи не переваривает.

А Погба не хочет слышать о Моуриньо – свежий конфликт. Муту в прошлом сравнивал тренера сборной Румынии Пицуркэ с мистером Бином. Неймар и Кавани ссорились из-за пенальти – вроде бы помирились. Хартли из «Селтика» как-то сломал Маккалоху ногу из «Рейнджерс», но хорошие новости – даже они в 2019 году уже общаются.

Но что в таком солидном списке делает перепалка Макклейна и Коне? Ребята из ВБА и «Сандерленда» переписывались в сети, но на этом месте легко можно поставить даже конфликт Быстрова и фанатов «Зенита», ведь и масштабнее был, и злее, и длился дольше, чем один день.

30. Гарет Бэйл vs «Реал» Мадрид

29. Майкл Оуэн vs Алан Ширер

28. Фанаты АПЛ vs применение VAR

27. Джои Бартон vs Усман Дабо

26. Крейг Беллами vs Йон-Арне Риисе

25. Антонио Кассано vs Фабио Капелло

24. Златан Ибрагимович vs Рафаэль ван дер Ваарт

23. Джои Бартон vs Дитмар Хаманн

22. Серхио Рамос vs Жерар Пике

21. Лучано Спалетти vs Франческо Тотти

А вот это уже намного горячее. Знаменитый валлийский флаг с надписью «Уэльс. Гольф. Мадрид» помним. Оэун в биографии прошелся по «Ньюкаслу», Ширер заступился – в результате книгу Майкла даже не хотели продавать в городе «сорок».

Фанатов АПЛ вправду настроили против VAR слабые арбитры. У Бартона в жизни не меньше скандалов, чем у Ван Гала – на тренировке Джои избил беднягу Дабо до проблем с сетчаткой глаза. Беллами такой же бешеный – ударил Риисе клюшкой для гольфа, а позже изобразил замах, забив «Барселоне».

Кассано и Капелло не дрались, но Фабио дождался от Антонио тирады в лицо. В результате форварда отстранили за «неуважение» к тренеру. Златану не понравились обвинения Ван дер Варта, что швед специально сломал голландца в игре сборных. Ибрагимович добавил, что если еще раз услышит клевету – сломает Рафе обе ноги, на этот раз сознательно.

Конфликт Хаманна и Бартона скучный, хотя Джои и пытался добавить веселья, назвав соперника «личинкой», «псом» и «худшим профи, которого видел». Пике и Рамос – оба великие профессионалы, однако у них были стычки в Эль Класико. Отношения странные, ведь и мирились, и ссорились из-за судейства. И за сборную годами рядом играли.

Ну, а Спаллетти перепало на орехи, когда оставил легенду «Ромы» Тотти на скамейке и не спешил возвращать в основу. Лучано совершил ошибку, в Риме императора уважают.

20. Делио Росси vs Адем Льяич

19. Джон Терри vs Уэйн Бридж

18. Оливер Кан vs Йенс Леманн

17. Жозе Моуриньо vs Икер Касильяс

16. Руд Ван Нистелрой vs Патрик Клюйверт

15. Жозе Моуриньо vs Антонио Конте

14. Златан Ибрагимович vs Хосеп Гвардиола

13. Луис Суарес vs Патрис Эвра

12. Рой Кин vs Альф-Инге Холанд

11. Ли Бойер vs Кирон Дайер

В случае Росси и Льяича речь о заметной стычке. Адем саркастично поаплодировал тренеру после замены, а Делио набросился на игрока с кулаками. Бридж в свое время просто не пожал руку Терри, а стоило ударить – Джон изменял жене с подругой Уэйна.

Кан и Леманн и враждовали, и мирились, а Моуриньо так невзлюбил Касильяса, что в итоге после увольнения сожалел, что не привез Диего Лопеса в «Реал» раньше. А вот два знаменитых форварда – Руд и Патрик, поссорились из-за способа жизни. По ходу отбора Евро-2004 Клюйверт развлекался, а ван Нистелрой готовился к играм, обвинив напарника в непрофессионализме.

У профи Моуриньо и Конте была затяжная война в Англии – Жозе не понравилось, как Антонио праздновал победу 4:0 над МЮ , а потом португалец вообще намекал, что итальянца хорошо бы дисквалифицировать после того, как раскопали старые дела «Сиены» о договорняках – бывший помощник Конте обвинялся в их организации.

Златан же организовал давление на Гвардиолу в «Барселоне» после того, как Хосеп по просьбе Месси убрал шведа из центра атаки – такой конфликт читался. А вот перепалка Суареса и Эвра вряд ли имела прямой расистский подтекст, ведь слово «черный» в испанском не равно по смыслу слову на букву «н» в английском. Но Луиса тогда отстранили на 8 матчей.

Еще больше пропустил отец Холанда, ведь Рой Кин вышел на поле, чтобы отомстить норвежцу за старые обиды и сознательно нанес травму. И драку Ли Бойера с Кироном Дайером многие помнят – напарники по «Ньюкаслу» сцепились прямо на поле. По легенде тренер Сунесс после матча предложил им подраться в раздевалке. Кто победил? Что происходит в раздевалке – остается в раздевалке.

10. Карим Бензема vs Дидье Дешам

9. Арсен Венгер vs Жозе Моуриньо

8. Фанаты «Ньюкасла» vs Майк Эшли

7. Рой Кин vs Патрик Виейра

6. Лотар Маттеус vs Штефан Эффенберг

5. Николя Анелька vs Раймон Доменек

4. Рой Кин vs Мик Маккарти

3. Макси Лопес vs Мауро Икарди

2. Зинедин Зидан vs Марко Матерацци

1. Арсен Венгер vs Алекс Фергюсон

Снова можно поспорить по отдельным позициям или конкретным местам, но список жесткий. Дешам выгнал Бензема из сборной, хотя в Бразилии Карим тащил команду и мог пригодиться на Евро-2016. Причиной стал шантаж Вальбуэна порно-видео со стороны знакомых форварда «Реала».

Про конфликты Венгера и Моуриньо, владельца «Ньюкасла» Майкла Эшли с фанатами «сорок» и здравым смыслом, или перепалке Кина и Виейра все фанаты футбола, если им достаточно лет, наслышаны. Маттеус и Эффенберг долго враждовали – у Штефана в биографии есть глава «Что Лотар знает о футболе» и там пустая страница.

Немножко смущает, что конфликт Анелька и Доменека так высоко. Разве стоит расширить до «футболисты сборной Франции против тренера», ведь «трехцветные» уничтожили себя изнутри. Впрочем, Николя и Раймон до сих пор обмениваются колкостями. А вот Рой Кин вряд ли часто думает о Маккарти – капитан сборной Ирландии и тренер ссорились 18 лет тому назад.

А тройку открывает любовный треугольник. Ванда Нара увидела, что ее отношения с Макси Лопесом закончились, но до разрыва запрыгнула в койку с Икарди – друга мужа. Теперь у Ванды детки еще и с Мауро, а на орехи чаще получает самый младший в треугольнике – форвард ПСЖ . А вот в стыке Зидана и Матерацци получил головой в грудь Марко, хотя не все были в восторге от решения Зинедина.

Францу подвел Францию – мнение Саньоля, зато получили один из главных эпизодов в истории футбола. Матерацци стал чемпионом мира, а спустя много лет рассказал, что случилось. Защитник схватил хавбека за майку, и Зизу саркастично отметил: «Если тебе так нужна моя футболка, то я подарю ее после матча». Марко дважды не думал, отвечая: «Предпочту твою сестру». Причем итальянец даже не знал, что у Зидана есть сестра.

Поистине, знаменитые конфликты часто высосаны из пальца – за карьеру Зинедина как только не провоцировали и не обзывали его и родных. Поэтому справедливо, что на первом месте не знаменитый удар головой в грудь, а куда более объемный и длительный конфликт – сэра Алекса Фергюсона против мсье Арсена Венгера. МЮ и «Арсенал» были королями АПЛ , поэтому не удивительно, что шотландец и француз часто обменивались колкостями и выясняли, кто заслужил право стать чемпионом.