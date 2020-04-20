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Клубы РПЛ 27 апреля обсудят проведение игр без зрителей

20 апреля 2020, 19:50

Клубы российской Премьер-Лиги 27 апреля проведут видеоконференцию. На мероприятии будут обсуждаться варианты календаря при возобновлении приостановленного из-за пандемии коронавируса сезона. Кроме того, клубы обсудят возможное проведение матчей без зрителей и вопрос возвращения легионеров из-за рубежа.   

Отметим, что ранее главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался в поддержку проведения игр РПЛ без болельщиков.

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Все комментарии
viv
viv
21 апреля в 22:33
Доиграют.....ещё все лето и осень впереди...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
21 апреля в 13:23, ред.
Европа на год закрывается,у нас еще не вышли на пик.Ну куда мы спешим? Закончится все,тогда доиграем,иногда создается впечатление,что футбольные чины живут в другом измерении.
wingback
wingback
20 апреля в 23:57
А чего тут обсуждать? Зенит-чемпион, свиней-в пердив и всего делов...
oFANATo
oFANATo
20 апреля в 23:35
Футбол без зрителей это не футбол

Это пародия на всеми любимый вид спорта
Сп62
Сп62
20 апреля в 21:42
Говорили про дату 24, теперь 27. Очевидно, ждут указаний свыше.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
20 апреля в 21:34
Карпин только посмеялся когда об этом услышал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 апреля в 20:45
Какие то новости "неновостные"...
Там уж Локо с Карпиным переговоры ведёт...
Было бы интересно услышать мнение пользователей..
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ ответ ДСА (раскрыть)
20 апреля в 20:45
У нас в стране без водки не чего не решается)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
20 апреля в 20:32
Игра без зрителей, что свадьба без невесты. Клубам только разорение. ИМХО.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответ ДСА (раскрыть)
20 апреля в 20:20
Причем в режиме видеоконференции...
Jin-Ho
Jin-Ho
20 апреля в 20:07
ничего неизвестно, непонятно, что будет дальше. нечего обсуждать
Литейный 4
Литейный 4
20 апреля в 20:03
Хоть со зрителями, хоть без, а чемпионат надо заканчивать и отправлять свиней в Пердив. Гыгыгы
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 20:02
решения не будет опять ))) рано об этом))
DanjaG
DanjaG
20 апреля в 19:51
Нужно решать этот вопрос.
ДСА
ДСА
20 апреля в 19:51
Ожидается большая пьянка.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 19:51
Море вопросов, куча заморочек...
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