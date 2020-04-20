Клубы РПЛ 27 апреля обсудят проведение игр без зрителей

Клубы российской Премьер-Лиги 27 апреля проведут видеоконференцию. На мероприятии будут обсуждаться варианты календаря при возобновлении приостановленного из-за пандемии коронавируса сезона. Кроме того, клубы обсудят возможное проведение матчей без зрителей и вопрос возвращения легионеров из-за рубежа.
Отметим, что ранее главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался в поддержку проведения игр РПЛ без болельщиков.
Это пародия на всеми любимый вид спорта
Это пародия на всеми любимый вид спорта
Там уж Локо с Карпиным переговоры ведёт...
Было бы интересно услышать мнение пользователей..
Там уж Локо с Карпиным переговоры ведёт...
Было бы интересно услышать мнение пользователей..