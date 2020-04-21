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Нигматуллин — о падении цен на нефть: «Идёт что-то ужасное»

21 апреля 2020, 21:44

Бывший вратарь московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин в своем инстаграме высказался относительно падения цен на нефть.

А между тем цена майского фьючерса нефти WTI стала отрицательной. Доплачивать за вывоз нефти придётся по $30 за каждый баррель. А это значит, что идёт что-то ужасное.

Нигматуллин — о падении цен на нефть: «Идёт что-то ужасное»  

Не так давно Нигматуллин с иронией отнёсся к скупке россиянами гречки и туалетной бумаги.

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112910415
112910415
22 апреля в 08:44
всё плохо, но не настолько
технические детали и казусы не всем понятны, да и не надо
RUSTY8
RUSTY8
22 апреля в 08:01
Ужас - это когда существование страны привязывают на нефтяные цены.
Ужас - это когда сверхдоходы от сырой нефти пилили, а не направляли на диверсификацию экономики, развитие науки, технологий и промышленности
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 05:21
Может федун за какую то услугу вышку подарил.
mihaluch
mihaluch
21 апреля в 22:51
Нигматуллин что стал нефтяным воротилой.
Армейская душа
Армейская душа
21 апреля в 22:47
Идёт хана сланцевой нефти
dimagas2
dimagas2
21 апреля в 22:24
Ну так это хорошо бенз будет как вода)))
Bom Bom
Bom Bom ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
21 апреля в 22:04
На фоне этого со смехом вспоминается "экспертное мнение" 2008 года "Дожить до 2020. Через 12 лет Россия сойдет с "нефтяной" иглы"
Стеллс
Стеллс
21 апреля в 22:04, ред.
За что купил.Один биржевик прозевал время продажи фьючерса.Ему позвонили и сказали:ваш танкер с нефтью ждёт вас у причала такого-то,разгружайте,через 24 часа включается счётчик простоя судна.И тут он понял,как попал.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
21 апреля в 22:03
Аналитег, что значит закончатся) Ну сдадут Донбасс, кредитнутся при самом плохом сценарии. Обязательства Вова не урежет, иначе ему крышка.
VAN ARM
VAN ARM ответ Эльмот (раскрыть)
21 апреля в 22:01
тебе бы книжки фантастические писать)))
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 21:58
руслан вышкой нефтяной обзавёлся?)))))))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ DanjaG (раскрыть)
21 апреля в 21:52
Это ты прав, Федун не будет заниматься "Спартаком", т.к. его империя рушится. "Лукоил" продает и будет продавать нефть в убыток в ближайшее время.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
21 апреля в 21:51
На самом деле минус или ноль, значения не имело, их просто все сбрасывали, вчера истекал этот фьючерс. Это чисто технический минус.

А вот сегодня Urals торговался по 10 баксов, а у нас в бюджете заложено 42, и это уже действительно ужасно, осенью ждите кризис, равного которому почти не было. К осени деньги в бюджете закончатся.
DanjaG
DanjaG
21 апреля в 21:47
Грядет конец спартака.
shlomo
shlomo
21 апреля в 21:45
С каких пор стали интересоваться ...инвестиции что ли
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 апреля в 21:45
Вирус здорово навредил футболу. И не только ему...
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