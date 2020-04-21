Нигматуллин — о падении цен на нефть: «Идёт что-то ужасное»  

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21 апреля 2020, 21:44

Бывший вратарь московского «Локомотива» и сборной России в своем инстаграме высказался относительно падения цен на нефть.

А между тем цена майского фьючерса нефти WTI стала отрицательной. Доплачивать за вывоз нефти придётся по $30 за каждый баррель. А это значит, что идёт что-то ужасное.

Не так давно Нигматуллин с иронией отнёсся к скупке россиянами гречки и туалетной бумаги.