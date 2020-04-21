Нигматуллин — о падении цен на нефть: «Идёт что-то ужасное»  

Бывший вратарь московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин в своем инстаграме высказался относительно падения цен на нефть.
А между тем цена майского фьючерса нефти WTI стала отрицательной. Доплачивать за вывоз нефти придётся по $30 за каждый баррель. А это значит, что идёт что-то ужасное.
Не так давно Нигматуллин с иронией отнёсся к скупке россиянами гречки и туалетной бумаги.
технические детали и казусы не всем понятны, да и не надо
технические детали и казусы не всем понятны, да и не надо
Ужас - это когда сверхдоходы от сырой нефти пилили, а не направляли на диверсификацию экономики, развитие науки, технологий и промышленности
Ужас - это когда сверхдоходы от сырой нефти пилили, а не направляли на диверсификацию экономики, развитие науки, технологий и промышленности
А вот сегодня Urals торговался по 10 баксов, а у нас в бюджете заложено 42, и это уже действительно ужасно, осенью ждите кризис, равного которому почти не было. К осени деньги в бюджете закончатся.
А вот сегодня Urals торговался по 10 баксов, а у нас в бюджете заложено 42, и это уже действительно ужасно, осенью ждите кризис, равного которому почти не было. К осени деньги в бюджете закончатся.