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Каррера о Петковиче: «Я хотел Марио Фернандеса и Менье, но взял, кого мог»

22 апреля 2020, 02:56

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил, почему на позицию правого защитника московский клуб приобрёл Марко Петковича, а не кого-то другого.

По вашему мнению, если бы мне предложили сильных игроков, я бы отказался?! Я взял того футболиста, которого мог! Я хотел Марио Фернандеса, Тома Менье и других сильных, но дорогих игроков.

Меня не смогли порадовать ими, и Петкович был лучшим среди предложенных скаутами вариантов.

Почему «Спартак» не приобрёл Кенни Тете из «Аякса»? Кроме Саломонсона не было никого из тех, о ком вы мне писали.

Ранее СМИ сообщали о том, что скаутский отдел «Спартака» предлагал Каррере пятерых футболистов на позицию крайнего правого защитника. Среди них были защитники Марио ФернандесДавиде Дзаппакоста, Кенни Тете и Эмиль Саломонсон.

Напомним, экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо рассказал о том, как агент Марко Трабукки пытался влиять на тактические решения Карреры в московском клубе.

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galem72
galem72
22 апреля в 10:23
Зачастую от трансферной политика КБ просто выташнивает.
Sadjon
Sadjon
22 апреля в 07:46
Как говорится выбора таки особо и не было....
112910415
112910415
22 апреля в 04:41
не всем мечтам дано сбываться, увы
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 03:23
Раскатал губищи то .
Comdiv
Comdiv
22 апреля в 03:03
Карера никогда и ничего не решал.
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