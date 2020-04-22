Каррера о Петковиче: «Я хотел Марио Фернандеса и Менье, но взял, кого мог»

Бывший главный тренер «Спартака» объяснил, почему на позицию правого защитника московский клуб приобрёл , а не кого-то другого.

По вашему мнению, если бы мне предложили сильных игроков, я бы отказался?! Я взял того футболиста, которого мог! Я хотел а, Тома Менье и других сильных, но дорогих игроков.

Меня не смогли порадовать ими, и Петкович был лучшим среди предложенных скаутами вариантов.

Почему «Спартак» не приобрёл Кенни Тете из «Аякса»? Кроме Саломонсона не было никого из тех, о ком вы мне писали.