Каррера о Петковиче: «Я хотел Марио Фернандеса и Менье, но взял, кого мог»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил, почему на позицию правого защитника московский клуб приобрёл Марко Петковича, а не кого-то другого.
По вашему мнению, если бы мне предложили сильных игроков, я бы отказался?! Я взял того футболиста, которого мог! Я хотел Марио Фернандеса, Тома Менье и других сильных, но дорогих игроков.
Меня не смогли порадовать ими, и Петкович был лучшим среди предложенных скаутами вариантов.
Почему «Спартак» не приобрёл Кенни Тете из «Аякса»? Кроме Саломонсона не было никого из тех, о ком вы мне писали.
Ранее СМИ сообщали о том, что скаутский отдел «Спартака» предлагал Каррере пятерых футболистов на позицию крайнего правого защитника. Среди них были защитники Марио Фернандес, Давиде Дзаппакоста, Кенни Тете и Эмиль Саломонсон.
Напомним, экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо рассказал о том, как агент Марко Трабукки пытался влиять на тактические решения Карреры в московском клубе.