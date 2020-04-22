Умер один из первых учредителей тульского «Арсенала»

Один из первых учредителей тульского «Арсенала» Юрий Тарасов умер после продолжительной болезни на 81-м году жизни. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Юрий Захарович вырос в Туле, играл нападающим в команде «Торпедо», с которой в 1967 году выиграл Кубок РСФСР среди производственных коллективов. Во Всесоюзном финале Кубка комбайностроители стали вторыми. Выступал Тарасов и в тульских командах мастеров «Шахтер» и «Металлург», в 1963 и 1964 годах соответственно.

Многим тулякам Юрий Захарович Тарасов был известен как генеральный директор предприятия «Тулажелдормаш». Под его руководством завод стал одним из лидеров отрасли.

Но о футболе Юрий Захарович не забывал. В начале 90-х он вошел в состав первых учредителей клуба «Арсенал» и многое сделал, чтобы тульский футбол вышел на качественно новый уровень. В 1996 году по инициативе Тарасова был построен компактный стадион в Мясново, ныне являющийся учебно-тренировочной базой команды премьер-лиги.