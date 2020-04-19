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Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко проиграл сыну в текбол

19 апреля 2020, 08:38

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Ганчаренко опубликовал в инстаграм видео, на котором он играет с сыном в текбол. Согласно уговору проигравший будет неделю выносить мусор.

«На днях смотрел видео „Красавы“ (Блог в YouTube экс-футболиста Евгения Савина) с Леонидом Викторовичем Слуцким. Так вот, „Красава“ сделал пас из одной белорусской деревни в другую. Играем с сыном в текбол», — сказал Ганчаренко.

«В итоге проиграл сыну. Буду выносить мусор целую неделю!» — подписал тренер видео.

Недавно Ганчаренко рассказал, зачем решил завести страницу в Инстаграме.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
19 апреля в 23:38
Разве, что таким клубам как ПСЖ (спонсор Эмираты), Бавария, Ливерпуль, Реал видимо все будет нипочем. Количество середняков увеличится в разы. То-есть будет расслоение. Конкурентноспособность наших клубов среди середняков может в принципе повысится и у молодых появится стимул рваться в Европу. Все зависит от того , когда это закончится. Этого никто не знает
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 апреля в 23:20
Есть и плюс - о всей видимости снизится уровень конкуренции в ЛЕ и ЛЧ.
Европейские мастодонты тоже терпят убытки и жирных трансферов в ближайшее время ожидать не стоит.
Зато можно привлечь перспективных игроков и развить молодежь - то бишь сделать вклад в будущее. И, возможно, составить конкуренцию Европе в ЛЕ и ЛЧ. Пора бы!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
19 апреля в 21:12
Не принимай близко к сердцу. Там тема ни о чем. Конечно ситуация такова, что возможно все сначала придется начинать. И частным клубам (Спартаку, Краснодару, Сочи, в какой то степени ЦСКА т.к ВЭБ просто долг выкупил за акции, но вкладывать не собираются. Шувалов сказал взяли 75 % акций для пререпродажи, а кто их сейчас купит?). А клубы на госфинансировании (кроме национального достояния) видимо притухнут, Динамо ВТБ, Локо РЖД и все региональные бюджеты. Все деньги из этих бюджетов пойдут на врачей, на больницы и т.д. Это пахнет полулюбительским футболом. Такие люди как Шомуровдов, Еременко, Норман, не будут играть за 50 тыс руб. Так что у мения серьезная тревога. Дай бог я ошибусь. Да и Федун видимо не зря боится.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 апреля в 20:16
Зачем комментировать каждое моё сообщение? И при чём здесь Спартак? Ветка о цска...
Ну ладно. Спартак начал сезон с Кононовым - неудивительно, что столько поражений.
А Тедеско пришёл уже по ходу чемпионата... сразу только кошки родятся.

Или вам нужно время, чтобы обкатать пионер-отряд имени Ганчаренко, а Спартаку сразу рвать и метать? Нет уж, всем нужно время. Это Зенит у нас с молодёжью не возится - им проще ослабить конкурента, выхватив лидера у Ростова или Рубина.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
19 апреля в 15:42
Может и не совсем в тему. Старый армянский анекдот. Армянское радио спрашивают. Правда ли, что игрок Арарата Овсепян выиграл по лотерее Волгу? Армянское радио отвечает. Правда, только не футболист, а академик, и не выиграл, а проиграл , и не в лотерею, а в карты, и не Волгу, а 100 руб. Если слишком старый, то не суди строго.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
19 апреля в 15:36
А У Тедески традиция проигрывать где сформировалась? Вроде в этом сезоне у Спартака больше проигрышей. Просто интересно и ничего личного?И второй вопрос. С чего такой постоянный и нездоровый интерес к Ганчеренке? Мы и то не следим за его карантином.
makkie
makkie
19 апреля в 13:49
Проигрывать - это уже у Ганчаренко в крови :D
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответ Adepta (раскрыть)
19 апреля в 13:14, ред.
У других после Браги, Базеля, Лейпцига.Бенфики.
blitz
blitz ответ yb78_qwbsfqs (раскрыть)
19 апреля в 13:08
Других новостей сейчас нет....
blitz
blitz
19 апреля в 13:07
Молодец...поддался сыну.
Adepta
Adepta
19 апреля в 11:33
А всё началоcь с Ференцвароша и спартака.
BenderBender
BenderBender ответ VIPded (раскрыть)
19 апреля в 10:51
Это ж гений!!! Он, и прочитав твоё послание, вряд ли понял.
BenderBender
BenderBender
19 апреля в 10:50
В футбол только не играй с ним. В рабство навечно попадешь к сыну
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 апреля в 09:13, ред.
Опять проиграл.....и тут....??
Не самый удачный год для тренера...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
19 апреля в 09:12, ред.
Новость не стоящая выеденного яйца.
Чего только не придумают люди от скуки.......
ОПС
ОПС
19 апреля в 09:05
Обалдеть, не встать. Проиграл и ладно.
yb78_qwbsfqs
yb78_qwbsfqs
19 апреля в 08:45
Крутая новость.
VIPded
VIPded
19 апреля в 08:45
Детей при самоизляции к мусорке посылать и не стоит...)))
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 08:42
не хуже чем другие))да и не лучше)))
beefs
beefs
19 апреля в 08:39
скорее всего поддался
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