Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко проиграл сыну в текбол

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19 апреля 2020, 08:38

Главный тренер московского ЦСКА опубликовал в инстаграм видео, на котором он играет с сыном в текбол. Согласно уговору проигравший будет неделю выносить мусор.

«На днях смотрел видео „Красавы“ (Блог в YouTube экс-футболиста Евгения Савина) с Леонидом Викторовичем Слуцким. Так вот, „Красава“ сделал пас из одной белорусской деревни в другую. Играем с сыном в текбол», — сказал Ганчаренко.

«В итоге проиграл сыну. Буду выносить мусор целую неделю!» — подписал тренер видео.

Недавно Ганчаренко рассказал, зачем решил завести страницу в Инстаграме.