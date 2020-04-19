Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко проиграл сыну в текбол

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Ганчаренко опубликовал в инстаграм видео, на котором он играет с сыном в текбол. Согласно уговору проигравший будет неделю выносить мусор.
«На днях смотрел видео „Красавы“ (Блог в YouTube экс-футболиста Евгения Савина) с Леонидом Викторовичем Слуцким. Так вот, „Красава“ сделал пас из одной белорусской деревни в другую. Играем с сыном в текбол», — сказал Ганчаренко.
«В итоге проиграл сыну. Буду выносить мусор целую неделю!» — подписал тренер видео.
Недавно Ганчаренко рассказал, зачем решил завести страницу в Инстаграме.
Европейские мастодонты тоже терпят убытки и жирных трансферов в ближайшее время ожидать не стоит.
Зато можно привлечь перспективных игроков и развить молодежь - то бишь сделать вклад в будущее. И, возможно, составить конкуренцию Европе в ЛЕ и ЛЧ. Пора бы!
Европейские мастодонты тоже терпят убытки и жирных трансферов в ближайшее время ожидать не стоит.
Зато можно привлечь перспективных игроков и развить молодежь - то бишь сделать вклад в будущее. И, возможно, составить конкуренцию Европе в ЛЕ и ЛЧ. Пора бы!
Ну ладно. Спартак начал сезон с Кононовым - неудивительно, что столько поражений.
А Тедеско пришёл уже по ходу чемпионата... сразу только кошки родятся.
Или вам нужно время, чтобы обкатать пионер-отряд имени Ганчаренко, а Спартаку сразу рвать и метать? Нет уж, всем нужно время. Это Зенит у нас с молодёжью не возится - им проще ослабить конкурента, выхватив лидера у Ростова или Рубина.
Ну ладно. Спартак начал сезон с Кононовым - неудивительно, что столько поражений.
А Тедеско пришёл уже по ходу чемпионата... сразу только кошки родятся.
Или вам нужно время, чтобы обкатать пионер-отряд имени Ганчаренко, а Спартаку сразу рвать и метать? Нет уж, всем нужно время. Это Зенит у нас с молодёжью не возится - им проще ослабить конкурента, выхватив лидера у Ростова или Рубина.
Не самый удачный год для тренера...
Не самый удачный год для тренера...
Чего только не придумают люди от скуки.......
Чего только не придумают люди от скуки.......