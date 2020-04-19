«Ювентус» уговаривает Зидана возглавить клуб

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19 апреля 2020, 12:47

Le10sport.com сообщает, что «Ювентус» до сих пор рассчитывает заманить главного тренера «Реала» в свою команду.

Отмечается, что туринцы недавно связались с наставником мадридского клуба, предлагая ему возглавить команду в следующем сезоне.

Действующий контракт Зидана с «Реалом» рассчитан до 2022 года. Ходят разговоры, что Зинедин не совсем разделяет взгляды клуба по развитию команды.