«Ювентус» уговаривает Зидана возглавить клуб

Le10sport.com сообщает, что «Ювентус» до сих пор рассчитывает заманить главного тренера «Реала» Зинедина Зидана в свою команду.
Отмечается, что туринцы недавно связались с наставником мадридского клуба, предлагая ему возглавить команду в следующем сезоне.
Действующий контракт Зидана с «Реалом» рассчитан до 2022 года. Ходят разговоры, что Зинедин не совсем разделяет взгляды клуба по развитию команды.
алжирский физрук как никто другой зайдет,но его нужно уговорить)
алжирский физрук как никто другой зайдет,но его нужно уговорить)