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«Ювентус» уговаривает Зидана возглавить клуб

19 апреля 2020, 12:47

Le10sport.com сообщает, что «Ювентус» до сих пор рассчитывает заманить главного тренера «Реала» Зинедина Зидана в свою команду. 

Отмечается, что туринцы недавно связались с наставником мадридского клуба, предлагая ему возглавить команду в следующем сезоне. 

Действующий контракт Зидана с «Реалом» рассчитан до 2022 года. Ходят разговоры, что Зинедин не совсем разделяет взгляды клуба по развитию команды.

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Все комментарии
Lucky luciano
Lucky luciano ответ Russiаnhammer (раскрыть)
19 апреля в 18:05
    juvenale
    juvenale ответ Russiаnhammer (раскрыть)
    19 апреля в 18:04
    Ростов (Ростов-на-Дону), Барселона (Барселона), Зенит (Санкт-Петербург), Луч (Владивосток), Манчестер Сити (Манчестер), Милан (Милан)...............посчитай теперь сколько у тебя кабинетов в любимых клубах
    juvenale
    juvenale
    19 апреля в 18:02
    Не нужен....перед этим сезоном его звали в Юве,но он решил во второй раз возглавить Реал...пусть там и сидит
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    19 апреля в 15:09
    Ну если вместо Сарри то пойдёт, хотя Зидана в Реале все устраивает
    Vredinka_online
    Vredinka_online
    19 апреля в 14:42
    Будет интересно на это посмотреть.
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    19 апреля в 14:16
    руки прочь от лысого )
    cevin cigan
    cevin cigan
    19 апреля в 14:13
    Зидан любит тренировать возрастных ребят. Вообщем,запасной вариант у него есть.
    cska vperiod
    cska vperiod
    19 апреля в 14:05
    А как же Сарри, разве он в чём то провинился.
    Александр Ерёменко
    Александр Ерёменко ответ Russiаnhammer (раскрыть)
    19 апреля в 14:01
    Без связей Переса такая математика не действует
    Russiаnhammer
    Russiаnhammer
    19 апреля в 13:58
    Картофельного почему-то нет до сих пор. Мечта сбывается. На пару к знаменитому гею берут глупого,но весьма кабинетного физрука.
    oFANATo
    oFANATo
    19 апреля в 13:43
    Зидан на расхват.
    КЭТиК
    КЭТиК
    19 апреля в 13:40
    У Зидана всегда хорошие игроки, они и сами сыграть могут.
    Comdiv
    Comdiv
    19 апреля в 13:35
    Не разумно.
    VAN ARM
    VAN ARM
    19 апреля в 13:19
    не думаю .что ему это нужно!!
    Bom Bom
    Bom Bom
    19 апреля в 13:10
    Авантюрно. Но мне нравится, как он подлатал защиту в Реале. Но с такой средней линей, как у Юве, он может провалиться без трансферов.
    112910415
    112910415
    19 апреля в 13:02
    кто знает, кто знает ...
    Russiаnhammer
    Russiаnhammer
    19 апреля в 12:56
    требуется специалист по работе с кабинетами
    алжирский физрук как никто другой зайдет,но его нужно уговорить)
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak
    19 апреля в 12:55
    не думаю что это хорошая идея! Скорее всего это фантазии журналистов. Посредственный тренер, есть много и намного лучше него. Лично я не хотел бы его видеть главным тренером команды
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    19 апреля в 12:52
      beefs
      beefs
      19 апреля в 12:48
      Зидан очень востребован
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