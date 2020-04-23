«Атлетико» и «Тоттенхэм» претендуют на Мукиеле

1587631299

вчера, 11:41

«Атлетико» и «Тоттенхэм» интересуются защитником «РБ Лейпциг» . «Матрасники» и «шпоры» могут сделать предложение по игроку, когда откроется ближайшее трансферное окно, пишет источник со ссылкой на L'Equipe.

Кроме того, в переходе Мукиеле заинтересован один из грандов итальянской Серии А, однако, какой именно, не указывается.