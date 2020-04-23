«Атлетико» и «Тоттенхэм» претендуют на Мукиеле

«Атлетико» и «Тоттенхэм» интересуются защитником «РБ Лейпциг» Норди Мукиеле. «Матрасники» и «шпоры» могут сделать предложение по игроку, когда откроется ближайшее трансферное окно, пишет источник со ссылкой на L'Equipe.
Кроме того, в переходе Мукиеле заинтересован один из грандов итальянской Серии А, однако, какой именно, не указывается.
Отметим, что также есть спрос на защитника «Лейпцига» Дайотчанкуля Упамекано. По данным СМИ, игроком интересуются английские клубы. Сообщалось, что Упамекано хочет перебраться в АПЛ.