ГлавнаяНовости

«Атлетико» и «Тоттенхэм» претендуют на Мукиеле

вчера, 11:41

«Атлетико» и «Тоттенхэм» интересуются защитником «РБ Лейпциг» Норди Мукиеле. «Матрасники» и «шпоры» могут сделать предложение по игроку, когда откроется ближайшее трансферное окно, пишет источник со ссылкой на L'Equipe.

Кроме того, в переходе Мукиеле заинтересован один из грандов итальянской Серии А, однако, какой именно, не указывается.

Отметим, что также есть спрос на защитника «Лейпцига» Дайотчанкуля Упамекано. По данным СМИ, игроком интересуются английские клубы. Сообщалось, что Упамекано хочет перебраться в АПЛ.

Все новости
Слухи«Наполи» может подписать Умтити
Сегодня, 00:18 Комментарии5
СлухиГетце может перейти в «Лацио»
Сегодня, 00:02 Комментарии8
Слухи«Палмейрас» хочет подписать Ибрагимовича
Вчера, 22:07 Комментарии11
Слухи«Наполи» назвал цену на Руиса
Вчера, 20:35 Комментарии8
СлухиВернер перейдёт в «Ливерпуль», если за него заплатят сумму отступных
Вчера, 20:35 Комментарии10
СлухиМертенс может перейти в «Атлетико»
Вчера, 19:29 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 16:05
Не думаю, что за этого негра будут биться.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:54
не думаю что это правда))
AgentART
AgentART
вчера в 12:15
Лейпциг решили разобрать.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:42
удачи в этом Атлетико
AgentART
AgentART
вчера в 11:41
Пусть это поможет футболу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100