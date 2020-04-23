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«Барселона» готова отдать за Тонали 60 млн евро и двух игроков

вчера, 16:32

Каталонская «Барселона» готова заплатить внушительную сумму за полузащитника «Брешии» Сандро Тонали.

«Сине-гранатовы» видят в игроке национальной сборной Италии потенциальную замену Серхио Бускетсу. Как сообщается, каталонский клуб готов предложить итальянскому клубу 60 млн евро и двух игроков молодежного состава команды.

Имена футболистов, которых «Барселона» готова предложить за Тонали, не называются. Однако известно, что это левый защитник и центральный полузащитник, каждый из которых оценивается в 5-7 млн евро. Таким образом, «Брешиа» сможет заработать на продаже своего таланта порядка 70 млн евро, что намного больше, чем клубу предлагает миланский «Интер».

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Все комментарии
Kirgudu
Kirgudu
вчера в 21:33
Ни хрена Барса не готова,левый вброс.Долгов под миллиард,какие трансферы?Месси на пару с президентом тупым загнали клуб в долговую яму.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:22
Деньги немалые. Оправдает ли оказанное высокое доверие Сандро ??? Посмотрим???
Clavан
Clavан
вчера в 18:41
Как на рынке колхозном.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:06
Так ли он хорош!!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 17:52
Серия В, куда провалится Брешия, отнюдь не то место куда выстроится очередь из желающих резервистов Барсы.
juvenale
juvenale
вчера в 17:39
эти куда лезут
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:34, ред.
60-70 млн + двух игроков за 19-ти летнего парнишку...в нынешние времена....перебор....
ДСА
ДСА
вчера в 17:13
Не пойдет, надо больше.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:48
и два вагона масок)))
Трубадур
Трубадур
вчера в 16:33
Это не лучший вариант.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:33
Бартер пошел в ход...
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