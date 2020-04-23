«Барселона» готова отдать за Тонали 60 млн евро и двух игроков

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вчера, 16:32

Каталонская «Барселона» готова заплатить внушительную сумму за полузащитника «Брешии» .

«Сине-гранатовы» видят в игроке национальной сборной Италии потенциальную замену . Как сообщается, каталонский клуб готов предложить итальянскому клубу 60 млн евро и двух игроков молодежного состава команды.

Имена футболистов, которых «Барселона» готова предложить за Тонали, не называются. Однако известно, что это левый защитник и центральный полузащитник, каждый из которых оценивается в 5-7 млн евро. Таким образом, «Брешиа» сможет заработать на продаже своего таланта порядка 70 млн евро, что намного больше, чем клубу предлагает миланский «Интер».