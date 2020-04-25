«Арсенал» будет вынужден летом продать Обамеянга

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сегодня, 13:57

По информации The Telegraph, соперники «Арсенала» по Премьер-Лиге и другие европейские клубы считают, что «канониры» будут вынуждены продать форварда в ближайшее трансферное окно.

Сообщается, что к продаже одного из лидеров команды «Арсенал» может подтолкнуть трудная финансовая ситуация из-за пандемии, а так же нежелание самого Обамеянга продлевать контракт. Источник отмечает, что лондонский клуб не станет рисковать, так как контракт габонца истекает в 2021 году, соответственно «канонирам» будет выгодно выручить с его продажи десятки миллионов евро, чем просто отпускать бесплатно.