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«Арсенал» будет вынужден летом продать Обамеянга

сегодня, 13:57

По информации The Telegraph, соперники «Арсенала» по Премьер-Лиге и другие европейские клубы считают, что «канониры» будут вынуждены продать форварда Пьера-Эмерика Обамеянга в ближайшее трансферное окно.

Сообщается, что к продаже одного из лидеров команды «Арсенал» может подтолкнуть трудная финансовая ситуация из-за пандемии, а так же нежелание самого Обамеянга продлевать контракт. Источник отмечает, что лондонский клуб не станет рисковать, так как контракт габонца истекает в 2021 году, соответственно «канонирам» будет выгодно выручить с его продажи десятки миллионов евро, чем просто отпускать бесплатно.

Отметим, что на 30-летнего форварда претендуют практически все топ-клубы Европы. В их числе «Реал», «Барса», МЮ, «Челси» и другие.

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Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
сегодня в 16:35
То что Обамеянг может уйти из Арсенала неудивительно; то что могут продать Обамеянга за 10 млн удивительно.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ LMI (раскрыть)
сегодня в 15:13
Пандемия заставляет руководство поступать умно, шок (31-летний форвард в команде на перспективу). Впрочем, ты слышал, что друга Артеты (он его друг, ага) Мори за 12 миллионов выкупят?) Так что тут плюс на минус.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 14:32
Предложения летом явно превысят спрос.
yd22pww3anrs
yd22pww3anrs
сегодня в 14:07
Продадут, покупатель найдется.
LMI
LMI
сегодня в 14:04
Да и 66 с ним - пускай валит. Не он первый. Правда мало кто после Арса блистал, достаточно вспомнить Санчеса. Где он кстати теперь?
Comdiv
Comdiv
сегодня в 14:01
Жизнь заставила, и в АПЛ такое бывает.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:00
далеко не факт))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:58
Наделает ещё дел этот вирус...
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