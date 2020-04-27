Николич будет получать в «Локомотиве» 1,5 млн евро в год

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сегодня, 14:13

По информации источника, «Локомотив» договорился по зарплате с экс-наставником «Партизана» .

Сербский специалист будет получать 1,5 млн евро в год + 500 тысяч евро бонусные. Отмечается, что предварительный контракт уже составлен на бумаге и должен вступить в силу с 1 июля. Однако его еще не принял глава РЖД Олег Белозеров.