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Николич будет получать в «Локомотиве» 1,5 млн евро в год

сегодня, 14:13

По информации источника, «Локомотив» договорился по зарплате с экс-наставником «Партизана» Марко Николичем.

Сербский специалист будет получать 1,5 млн евро в год + 500 тысяч евро бонусные. Отмечается, что предварительный контракт уже составлен на бумаге и должен вступить в силу с 1 июля. Однако его еще не принял глава РЖД Олег Белозеров.

Ранее СМИ сообщили, что «Локомотив» не будет продлевать контракт с нынешним главным тренером Юрием Сёминым.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 14:38
Еще один Тедеска , ну что ж теперь у Спартака будет достойный партнер по дерби в Пердиве !
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 14:37
Кикнадзе проработает долго, если договорится с Белозеровым.

Ситуация понятная - как Геркус выписывал огромные премии (сколько там, 150 миллионов вроде?) своим ближайшим подчиненным (реально самому себе, наверное), так и Кикназде хочет запустить клешни по локоть в бюджет "Локо", зачем еще нужны дотационные клубы, как не для распила?

И им совершенно не нужен тренер, который известен тем, что рубит правду-матку постоянно и любую махинацию руководства может сделать достоянием гласности.

А вот тренер-иностранец им идеален, он ничего не будет понимать и будет абсолютно послушен. Желательно еще посредственный, как Николич (ничем особенно не запомнился).
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:30
Куда ещё податься тренеру уволенному за неудовлетворительные результаты из «МОЛ Фехервар»,команды из венгерского города Секешфехервар....???
В Москву !!!!!
Воплощать всё невоплощённое в секешфехерварском Фехерваре.....)))
112910415
112910415
сегодня в 14:27
югославы к роскоши не привыкли
13ROS13
13ROS13
сегодня в 14:26
За такие деньги будет опускать Локомотив до уровня спартака.
makkie
makkie
сегодня в 14:18
Зачем всё это Локо?
Понятно, что хотят выжить Палыча, но и сам Кткнадзе таким макаром недолго в клубе проработает. Сколько уже увольняли этих пиджачков - от Смородской, до Геркуса. И Сёмин везде был на коне. А тут его уберут? Вернётся значит)
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:17
Потом будут локти кусать.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:17
Когда получит, тогда поверим)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:14
Все таки выгнали Шпалыча...
shlomo
shlomo
сегодня в 14:14
На хлеб с маслом хватит
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