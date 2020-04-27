Николич будет получать в «Локомотиве» 1,5 млн евро в год

По информации источника, «Локомотив» договорился по зарплате с экс-наставником «Партизана» Марко Николичем.
Сербский специалист будет получать 1,5 млн евро в год + 500 тысяч евро бонусные. Отмечается, что предварительный контракт уже составлен на бумаге и должен вступить в силу с 1 июля. Однако его еще не принял глава РЖД Олег Белозеров.
Ранее СМИ сообщили, что «Локомотив» не будет продлевать контракт с нынешним главным тренером Юрием Сёминым.
Ситуация понятная - как Геркус выписывал огромные премии (сколько там, 150 миллионов вроде?) своим ближайшим подчиненным (реально самому себе, наверное), так и Кикназде хочет запустить клешни по локоть в бюджет "Локо", зачем еще нужны дотационные клубы, как не для распила?
И им совершенно не нужен тренер, который известен тем, что рубит правду-матку постоянно и любую махинацию руководства может сделать достоянием гласности.
А вот тренер-иностранец им идеален, он ничего не будет понимать и будет абсолютно послушен. Желательно еще посредственный, как Николич (ничем особенно не запомнился).
Ситуация понятная - как Геркус выписывал огромные премии (сколько там, 150 миллионов вроде?) своим ближайшим подчиненным (реально самому себе, наверное), так и Кикназде хочет запустить клешни по локоть в бюджет "Локо", зачем еще нужны дотационные клубы, как не для распила?
И им совершенно не нужен тренер, который известен тем, что рубит правду-матку постоянно и любую махинацию руководства может сделать достоянием гласности.
А вот тренер-иностранец им идеален, он ничего не будет понимать и будет абсолютно послушен. Желательно еще посредственный, как Николич (ничем особенно не запомнился).
В Москву !!!!!
Воплощать всё невоплощённое в секешфехерварском Фехерваре.....)))
В Москву !!!!!
Воплощать всё невоплощённое в секешфехерварском Фехерваре.....)))
Понятно, что хотят выжить Палыча, но и сам Кткнадзе таким макаром недолго в клубе проработает. Сколько уже увольняли этих пиджачков - от Смородской, до Геркуса. И Сёмин везде был на коне. А тут его уберут? Вернётся значит)
Понятно, что хотят выжить Палыча, но и сам Кткнадзе таким макаром недолго в клубе проработает. Сколько уже увольняли этих пиджачков - от Смородской, до Геркуса. И Сёмин везде был на коне. А тут его уберут? Вернётся значит)