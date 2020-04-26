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Дзюба попал в топ-10 игроков с истекающими контрактами

сегодня, 10:28

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вошел в список десяти лучших футболистов, контракты которых истекают в текущем сезоне. Свою версию предоставил портал Football 365.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает в июне нынешнего года, в списке 31-летний футболист занял седьмое место.

На первой строчке расположился защитник ПСЖ Тома Менье, вторым стал полузащитник «Челси» Виллиан, замкнул тройку бельгийский нападающий «Наполи» Дрис Мертенс.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 14:32
Занимательный список, ничего не скажешь! На фоне всех остальных Артем выделяется, разве что, габаритами)
lobsterdam
lobsterdam ответ Сергей Саныч (раскрыть)
сегодня в 14:21
Кто был никем, тот станет всем! Это по-нашенски!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 14:19
Акинфеев в этом рейтинге 1.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 14:19
Ну, ну.....)... Манера это как и человек не меняется, а только приспособляется....).
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 13:18
Данный рейтинг не фантазии Джордана, под тарасовским борщем, о победе в ЛЧ в составе спартака, а мнение авторитетного иностранного издания.
Но Дзюба тут лишний - контракт подписан.
Литейный 4
Литейный 4 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 13:04
Его переобучили от спартаковских манер. Наставили на путь истинный и вот он стал человеком. Гыгыгы
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 12:59
Как же удаётся некоторым,будучи никем,плавать где-то на поверхности?
Faustello
Faustello
сегодня в 12:38, ред.
Как только Артёмка выложил гейскую новогоднюю фотку с подружками, сразу пошли предложения из европы, Артём надо дожимть, давай видос и европа твоя ))))
Айфонутый
Айфонутый
сегодня в 12:33
Дзюба вроде уже согласовал с Зенитом контракт.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 12:21
Просто дзюба очень приветлевый поэтому ни как не может слинять за бугор. Он еще вам шкуру свою вывернет на изнанку.... 😁.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 12:09
Дзюба ещё не все приветы передал Федуну,забитыми голами. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 12:07
Сравни лучше посещаемость Зенита в Питере с некоторыми. У тебя это смешно получилось. Гыгыгы
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:02
    DanjaG
    DanjaG
    сегодня в 11:57
      oFANATo
      oFANATo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      сегодня в 11:48
      Через некоторое время появится рейтинг самых болтливых футболистов.И там Дзюба будет точно на 1 месте.
      Valeleo
      Valeleo
      сегодня в 11:39
      Чалова где можно найти?
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 11:29
      ANATOLY KANDAUROV Сегодня 11:05
      Через некоторое время появится рейтинг самых переоцененных футболистов.И там Дзюба будет точно на 1 месте.
      Нее, Чалого ему не обойти...
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      сегодня в 11:05
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV
        сегодня в 11:05
        Через некоторое время появится рейтинг самых переоцененных футболистов.И там Дзюба будет точно на 1 месте.
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле
        сегодня в 10:49
        Подписали контракт с Дзюбой.
        Будет и дальше хейтеров срамить.
        волгодон 2
        волгодон 2
        сегодня в 10:47
        уже совсем скоро в заповедник
        shlomo
        shlomo
        сегодня в 10:41
        Ну все...теперь будет нарасхват...
        Тага Дага
        Тага Дага
        сегодня в 10:34
        Он топ....😂😂😂😂😂😂😂
        VAN ARM
        VAN ARM
        сегодня в 10:31
        тут главное попасть)))
        LOpp
        LOpp
        сегодня в 10:30
        Точно в Тоттенхэм перейдет
        SSPZ
        SSPZ
        сегодня в 10:28
        Дзюба везде успевает)
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        сегодня в 10:28
        Надо срочно переподписать...
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