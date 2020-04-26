Дзюба попал в топ-10 игроков с истекающими контрактами

1587886103

сегодня, 10:28

Нападающий «Зенита» вошел в список десяти лучших футболистов, контракты которых истекают в текущем сезоне. Свою версию предоставил портал Football 365.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает в июне нынешнего года, в списке 31-летний футболист занял седьмое место.