Дзюба попал в топ-10 игроков с истекающими контрактами

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вошел в список десяти лучших футболистов, контракты которых истекают в текущем сезоне. Свою версию предоставил портал Football 365.
Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает в июне нынешнего года, в списке 31-летний футболист занял седьмое место.
На первой строчке расположился защитник ПСЖ Тома Менье, вторым стал полузащитник «Челси» Виллиан, замкнул тройку бельгийский нападающий «Наполи» Дрис Мертенс.
Но Дзюба тут лишний - контракт подписан.
Но Дзюба тут лишний - контракт подписан.
Через некоторое время появится рейтинг самых переоцененных футболистов.И там Дзюба будет точно на 1 месте.
Нее, Чалого ему не обойти...
Через некоторое время появится рейтинг самых переоцененных футболистов.И там Дзюба будет точно на 1 месте.
Нее, Чалого ему не обойти...
За трофеями .
За трофеями .
Будет и дальше хейтеров срамить.
Будет и дальше хейтеров срамить.