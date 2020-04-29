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Караваев: «Смотрю сериал „Черное зеркало“»

сегодня, 22:53

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о досуге во время самоизоляции.

На что трачу свое свободное время дома? Его на самом деле не так много, как кажется. Тренировки у нас каждый день по 40 минут, потом еще где-то час занимаюсь самостоятельно. Потом поел, позвонил родителям, посмотрел фильм – и день уже прошел. Могу еще разве что в шутере PUBG с друзьями и братом пострелять.

Какие фильмы или сериалы сейчас смотрю? Открыл для себя на Netflix новый сериал Sunderland 'Til I Die. Не слышал про него раньше – это документалка про фанатов британского «Сандерленда». Еще смотрю «Черное зеркало»: удобно, что серии связаны между собой только общей концепцией, в каждой разные актеры и разный, но очень захватывающий сюжет. На будущее отложил «Открытое море» и «Черные паруса».

Если вы еще не смотрели «Джентльменов» и «Достать ножи», советую эти два фильма для карантина. И сериал «Касл» совсем ненапряжный: полицейская комедия, восемь сезонов, можно просто фоном поставить.

Интересуюсь часами. Недавно увидел, что в Москве есть специальная школа часового дела. Там рассказывают, как устроены механизмы, можно даже создать свой экземпляр под руководством мастера. А мне с детства нравится возиться с маленькими деталями, конструировать. Обязательно займусь этим в свободное время, но уже после карантина. Пока не купил себе специальную литературу про часы, но регулярно смотрю, что можно почитать новичку в этой индустрии. В инстаграме подписан на несколько блогеров, которые делают обзоры и рассказывают про часовые новинки.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 23:33
про пиратов это интересно))
Karabal
Karabal
сегодня в 23:17
Мутный сериал.
Russiаnhammer
Russiаnhammer
сегодня в 23:01
А я вот рано на работу встаю,вечером почитаю про "Черного Селюка" и спать)
Vredinka_online
Vredinka_online
сегодня в 22:55
Черные паруса - отличный выбор.
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