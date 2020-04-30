«Интер» может перехватить Кьезу у «Ювентуса»

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сегодня, 10:14

Пресса сообщает, что «Интер» собирается подписать полузащитника «Фиорентины» .

Ранее ходили разговоры, что хавбек близок к переходу в «Ювентус», стороны уже начали согласовывать условия сделки. Однако теперь стало известно, что туринский клуб хочет обменять Кьезу на кого-нибудь из своих игроков, чтобы не платить полностью за трансфер, но такой вариант не устраивает «Фиорентину». «Интер» же в свою очередь готов предложить сразу всю необходимую сумму.