ГлавнаяНовости

«Интер» может перехватить Кьезу у «Ювентуса»

сегодня, 10:14

Пресса сообщает, что «Интер» собирается подписать полузащитника «Фиорентины» Федерико Кьезу

Ранее ходили разговоры, что хавбек близок к переходу в «Ювентус», стороны уже начали согласовывать условия сделки. Однако теперь стало известно, что туринский клуб хочет обменять Кьезу на кого-нибудь из своих игроков, чтобы не платить полностью за трансфер, но такой вариант не устраивает «Фиорентину». «Интер» же в свою очередь готов предложить сразу всю необходимую сумму. 

Все новости
«Боруссия» Д может приобрести Фати, если команду покинет Санчо
Сегодня, 11:14 ФотоКомментарии2
Слухи«Ювентус» и «Интер» поспорят за Вернера
Сегодня, 11:12 Комментарии1
Слухи«Манчестер Юнайтед» нашел способ, как заинтересовать Санчо в переходе
Сегодня, 10:47 Комментарии3
«Фиорентина» раздумывает о смене главного тренера
Сегодня, 09:44 Комментарии3
СлухиВернер выбрал между «Баварией» и «Ливерпулем»
Сегодня, 09:28 Комментарии9
Слухи«Фиорентина» ведёт переговоры с «Миланом» по трансферу Пакета
Сегодня, 08:45 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 11:13, ред.
Firenzeviola.it: Фикалки продадут Кьезу любой команде, которая заплатит больше.
Пусть к гоббам отправляется . Не нужен нифига.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 11:01
У Ювентуса интер может только прихватить полосатый клык. Аха-ха)
Значит Кьеза Юве не нужен и это хорошо. Второй Бернардески это слишком.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:40
пусть хватает если может)))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 10:22
Удачи Интеру
shlomo
shlomo ответ unoejk (раскрыть)
сегодня в 10:20
Доброго дня! .....Сегодня есть:

13:00 Энергетик-БГУ-резерв - Смолевичи-резерв
16:00 Алтын Асыр - Ахал
hbcyaxq49saf
hbcyaxq49saf
сегодня в 10:16
Вполне вероятно, что сможет перохвотить.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100