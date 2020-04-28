Цвейба: «Еврокубки? Шансы хорошие, у нас всё для этого есть»

Российский полузащитник белорусского клуба «Ислочь» оценил перспективы своей команды попасть в еврокубки. В настоящее время «Ислочь» занимает вторую позицию в таблице.

У нас очень хорошая команда и тренер. И в плане тактики, и психологии. Он нам все разжевывает. Вся игра, что у нас есть, это тренерская работа. По белорусским меркам у нас хорошая команда, многие игроки поиграли заграницей. Отличный получился сплав. Мы выдаем интересные игры. И по темпу, у нас нет такого, чтобы мы сидели в обороне.

Еврокубки? Шансы хорошие, у нас всё для этого есть. Мы хотим побеждать в каждом матче и занять высокое место. Это наши амбиции, думаю, нам это под силу.