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Цвейба — о чемпионате Беларуси: «Как будто мы играем на другой планете»

сегодня, 11:28

Российский полузащитник белорусского клуба «Ислочь» Сандро Цвейба поделился мнением о чемпионате Беларуси, который до сих пор не остановили, несмотря на пандемию коронавируса.

Это очень странно. Как будто мы играем на другой планете. Я созваниваюсь и списываюсь с друзьями, все сидят на карантине, какое-то затишье. А здесь жизнь продолжается.

Не берусь рассуждать. Я не владею такой информацией, как наверху, чтобы я мог принимать решения. Мы футболисты — люди системы. От этого никуда не деться. Сказали — играть, вот мы и играем. Без задней мысли.

Стараюсь без надобности не ходить в людные места. Хотя у меня и так передвижения скромные — тренировка, дом, ну и продукты купить.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:03
нет, нет
другая планета - это про Месси !
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:53
В итоге все живы и здоровы.
13ROS13
13ROS13
сегодня в 12:49
Так Белоруссия стала центром футбола мира.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:40
Даааа....необычная ситуация
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:34
Радуйтесь, что в Беларуси есть настоящий батька.
Знатог
Знатог
сегодня в 12:04
Лучший чемпионат планеты!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:57
и правильно!!делай свою работу! и делай хорошо!
ОПС
ОПС
сегодня в 11:30
Была и есть одна страна
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