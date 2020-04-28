Цвейба — о чемпионате Беларуси: «Как будто мы играем на другой планете»

Российский полузащитник белорусского клуба «Ислочь» поделился мнением о чемпионате Беларуси, который до сих пор не остановили, несмотря на пандемию коронавируса.

Это очень странно. Как будто мы играем на другой планете. Я созваниваюсь и списываюсь с друзьями, все сидят на карантине, какое-то затишье. А здесь жизнь продолжается.

Не берусь рассуждать. Я не владею такой информацией, как наверху, чтобы я мог принимать решения. Мы футболисты — люди системы. От этого никуда не деться. Сказали — играть, вот мы и играем. Без задней мысли.

Стараюсь без надобности не ходить в людные места. Хотя у меня и так передвижения скромные — тренировка, дом, ну и продукты купить.