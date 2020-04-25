Составлена сборная худших партнеров Месси

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вчера, 17:46

Газета The Sun составила сборную худших партнеров .

В этот список вошли (играл с Месси на Чемпионате мира 2018), Дуглас (2014-2016 в составе «Барселоны»), (несколько игр вместе с Лео в составе сборной Аргентины), (один сезон в составе каталонского клуба), (2009-2013 в составе «Барсы»), (2016-2018 в футболке «сине-гранатовых»), (выступает вместе с Месси за сборную Аргентины), (2014-2016 в «Барселоне»), (2019, «Барса»), (бывший партнер по сборной Аргентины) и (также экс-напарник по сборной).

Ранее Лионель Месси попал в список самых преданных игроков Европы.