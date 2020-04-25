Составлена сборная худших партнеров Месси

Газета The Sun составила сборную худших партнеров Лионеля Месси.
В этот список вошли Вилли Кабальеро (играл с Месси на Чемпионате мира 2018), Дуглас (2014-2016 в составе «Барселоны»), Сантьяго Вергини (несколько игр вместе с Лео в составе сборной Аргентины), Дмитрий Чигринский (один сезон в составе каталонского клуба), Марк Муньеса (2009-2013 в составе «Барсы»), Алекс Сонг (2016-2018 в футболке «сине-гранатовых»), Энцо Перес (выступает вместе с Месси за сборную Аргентины), Сандро Рамирес (2014-2016 в «Барселоне»), Кевин-Принс Боатенг (2019, «Барса»), Рикардо Альварес (бывший партнер по сборной Аргентины) и Франко Ди Санто (также экс-напарник по сборной).
Ранее Лионель Месси попал в список самых преданных игроков Европы.
А как же хвалёные звёзды АПЛы, все эти Дрогба, Салах, Руни, и тд и тп?
Или АПЛ уже не лучшая лига мира?!
А как же хвалёные звёзды АПЛы, все эти Дрогба, Салах, Руни, и тд и тп?
Или АПЛ уже не лучшая лига мира?!