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Составлена сборная худших партнеров Месси

вчера, 17:46

Газета The Sun составила сборную худших партнеров Лионеля Месси.

В этот список вошли Вилли Кабальеро (играл с Месси на Чемпионате мира 2018), Дуглас (2014-2016 в составе «Барселоны»), Сантьяго Вергини (несколько игр вместе с Лео в составе сборной Аргентины), Дмитрий Чигринский (один сезон в составе каталонского клуба), Марк Муньеса (2009-2013 в составе «Барсы»), Алекс Сонг (2016-2018 в футболке «сине-гранатовых»), Энцо Перес (выступает вместе с Месси за сборную Аргентины), Сандро Рамирес (2014-2016 в «Барселоне»), Кевин-Принс Боатенг (2019, «Барса»), Рикардо Альварес (бывший партнер по сборной Аргентины) и Франко Ди Санто (также экс-напарник по сборной). 

Составлена сборная худших партнеров Месси

Ранее Лионель Месси попал в список самых преданных игроков Европы.

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Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
вчера в 21:07
Я думал в списке окажется Ибрагимович.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:14
Похоже без него такую сборную состовляли
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
вчера в 20:08
А зачем английская газета пиарит Лионеля?!
А как же хвалёные звёзды АПЛы, все эти Дрогба, Салах, Руни, и тд и тп?
Или АПЛ уже не лучшая лига мира?!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ Karabal (раскрыть)
вчера в 19:32
Неймар и Кусарес, однознАчно!!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 18:54
Глеб в запасе.
shlomo
shlomo
вчера в 18:28
Не факт, что это так в действительности
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:27
это решать только ему а не газетёнке))
ДСА
ДСА
вчера в 18:26, ред.
Чигринский теперь известен.
Clavан
Clavан
вчера в 18:25
Чего только не придумают.
Karabal
Karabal
вчера в 18:18
А лучшие у него были?
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:14
Это темой напоминают нам о гноме.
Comdiv
Comdiv
вчера в 18:13
А сборную тренеров, отвергнутых меськой еще не составляли?
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
вчера в 18:06
Много же народу "жарило" Моську и не удовлетворяло. Вот такая Лионель балованная. Аха-ха)
VIPded
VIPded
вчера в 17:50
Плохому танцору одно мешает, гному - партнёры...)))
beefs
beefs
вчера в 17:46
чего только не придумают
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