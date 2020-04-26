Составлена сборная сезона АПЛ по версии Daily Mail

Английская газета Daily Mail составила символическую сборную сезона чемпионата Англии.
В список лучших одиннадцати игроков, по версии газеты, вошли Алиссон («Ливерпуль»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Чаглар Союнджу («Лестер»), Трент Александр-Арнольд («Ливерпуль»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Садио Мане («Ливерпуль»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Джейми Варди («Лестер»).
Также британская газета назвала лучшего игрока сезона.
Достойная сборная!
Достойная сборная!