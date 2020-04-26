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Составлена сборная сезона АПЛ по версии Daily Mail

вчера, 20:21

Английская газета Daily Mail составила символическую сборную сезона чемпионата Англии.

В список лучших одиннадцати игроков, по версии газеты, вошли Алиссон («Ливерпуль»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Чаглар Союнджу («Лестер»), Трент Александр-Арнольд («Ливерпуль»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Садио Мане («Ливерпуль»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Джейми Варди («Лестер»).

Составлена сборная сезона АПЛ по версии Daily Mail

Также британская газета назвала лучшего игрока сезона.

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Все комментарии
vovinho11
vovinho11 ответ Foxes (раскрыть)
вчера в 22:51
Вместо лучшего игрока?)))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:45
что то торопятся )) или вирус повлиял или изоляция))
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:38
с какого перепугу Грилиш тут?!
Clavан
Clavан
вчера в 20:38
Хорошая сборная.
dimagas2
dimagas2
вчера в 20:36, ред.
Обаму вместо Салаха.И Перейра тоже заслужил.
Foxes
Foxes
вчера в 20:35
Мэддисона можно было, вместо Хендерсона!
Foxes
Foxes
вчера в 20:33
Два игрока Лестера!
Достойная сборная!
DXTK
DXTK
вчера в 20:32
Варди молодчик как в 2016 лучший.
beefs
beefs
вчера в 20:23
прекрасная футбольная сборная
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