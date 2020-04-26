Рейтинг! Топ-10 заметных украинцев в РПЛ

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вчера, 11:30

«Соккер.ру» вспоминает славные выступления ярких футболистов.

Свыше четырехсот граждан Украины играли в чемпионатах России по футболу. Но нужно учитывать, что у многих футболистов двойное гражданство. Уроженцы России – Алиев, Леоненко, Серебрянников и Калитвинцев, выступали за сборную Украины, уроженцы украинской земли – Семак, Онопко, Никифоров, Цымбаларь и Саленко, представляли в международных матчах команду РФ .

Пожалуй, если отталкиваться от национальности и места рождения, то одессит Цымбаларь лучше всех подходит на роль лучшего украинского футболиста в российской высшей лиге – шестикратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка, стабильно в списке лучших игроков сезона в девяностых годах, любимец публики. «Спартаковец» эпохи Романцева выделялся, но играл за сборную России. Поэтому помним, но легионером не назовем, иначе этнического украинца Семака тоже нужно записывать.

До сих пор уроженец Москвы может вырасти в Киеве, воспитываться в школе «Динамо», затем попасть в «Зенит» и после матчей за юношескую сборную Украины играть за молодежку России – пример Даниила Лесового, который в аренде в «Арсенале». Так что пользуемся определением гражданства по правилам ФИФА – включаем тех, чьей последней сборной была команда Украины, если играли за обе, или даже больше – застали команды СНГ или СССР . Собирается достойный список заметных и важных легионеров из соседней страны, хотя понятно, что попутно упомянем и других ярких игроков, ведь выбор широкий.

10. Андрей Гусин («Крылья Советов», «Сатурн»)

Сергей Ребров был важен для чемпионского «Рубина», но провел в российском футболе очень мало времени, доигрывал, хотя по классу очень высоко. Владислав Прудиус немало поиграл за «Ростсельмаш» — фанаты со стажем помнят хавбека. Сергей Перхун мог стать значимым, его обязательно нужно упомянуть – все завершилось фатальным столкновением и смертью вратаря ЦСКА . Но выделим в десятку Андрея Гусина, которого тоже уже нет с нами. Его история напоминает мужчинам: если хотите купить себе мотоцикл – передумайте. Гусин катался на специально обустроенном треке, был опытным гонщиком, но разбился. Жаль, очень жаль, ведь этот хавбек являлся частью знаменитой команды Лобановского, а позже играл за «Крылья Советов» и «Сатурн». Доигрывал, как и Ребров, но успел провести больше матчей и запомнился с лучшей стороны.

9. Сергей Кормильцев («Уралан», «Торпедо»)

Раз украинцы Онопко и Семак были капитанами сборной России, то ничего страшного, если уроженец Барнаула побудет в списке украинских футболистов, ведь по правилам ФИФА его итоговое спортивное гражданство – украинское. Кормильцев принял приглашение украинцев, когда выступал за киевское «Динамо». В России Сергей играл за многие клубы, но если говорим о высшей лиге, то представлял «Уралан» и «Торпедо». Неплохой был полузащитник с изумительным разрезающим пасом. И хотя до уровня железной многолетней основы киевского «Динамо» недотянул, в российских лигах наигрался вдоволь.

8. Александр Спивак («Зенит»)

В истории «Зенита» украинцы оставили заметный след. В конце девяностых играл Юрий Вернидуб, параллельно – нападающий Геннадий Попович с довольно высокой результативностью, учитывая тогдашние позиции петербуржцев в таблице. Потом были Горшков, Тимощук, наконец, теперь есть Ракицкий – не последний в списке игроков Семака по важности. Да и Александр Спивак не был последним в «Зените» – 191 поединок отыграл, 43 гола забил, яркий крайний хавбек, который при Петржеле менял позицию – даже в центре поля светился. Только Адвокат не оценит таланты Спивака, но к тому времени Александр уже наигрался – «Зенит» стал его последней командой в карьере.

7. Владимир Геращенко («Ротор»)

Украинская и российская школы футбола отличаются кардинально, это очевидно. Причем важно отметить, что в 50-60-х российская была больше похожа на техничную украинскую, возможно, потому и выдавала мастеров более высокого уровня. В 80-х уже украинская откатилась к силовым методам, отчего немного пострадала, но позже изменилась. Впрочем, всегда были удачные сочетания, как «Днепр» Евгения Кучеревского, и Геращенко – уроженец Днепропетровска, был частью той команды. Затем либеро уехал в Россию, играл за «Ротор» много лет, выступал в «Амкаре». Крепкий защитник так и не получил приглашение в сборную Украины, а в команде России лишь посидел на скамейке, но это пример героя футбольной провинции – 152 матча и 11 голов в чемпионате России. Сейчас Владимир Васильевич живет в родном городе и тренирует молодежку СК «Днепр-1».

6. Максим Калиниченко («Спартак»)

Калиниченко один из футболистов, о котором можно вспомнить как хорошее, так и плохое, но всякие воспоминания будут яркими. В «Спартаке» был в центре определяющего скандала, оказался тем, кто завозился на поле и привез решающую атаку соперника – если говорим о плохом. Одновременно Максим мог забить гол со штрафного и с игры, умел убежать и обыграть. Уроженец Харькова играл за «Днепр» — вражеский клуб для его родного города, а потом оказался в «Спартаке», где провел восемь с хвостиком сезонов. Не самый результативный в чемпионате России полузащитник, но запоминающийся, да и два чемпионских титула со «Спартаком» выиграл.

5. Андрей Воронин («Динамо»)

Чисто по яркости персоны – первый среди всех. Но если бы у одессита был не одесский характер – гульнуть, пошутить и отвлечься, то второй форвард забил намного больше мячей за карьеру, успешнее сыграл за «Ливерпуль», и в «Динамо» запомнился бы не в качестве любимого урагана. У Воронина была немецкая школа футбола, ею всегда пользовался, и драйв, которого так не хватает большинству российских форвардов. Очень яркий и неординарный по решениям футболист, но если говорим именно о РПЛ , то приехал поздновато и сыграл все-таки отрезками, хотя с душой.

4. Андрей Дикань («Кубань», «Терек», «Спартак», «Краснодар»)

Когда ведем речь о футбольном понятии «спаситель», то Дикань вообще может быть первым в списке среди украинских легионеров, настолько сильным было его влияние на конечный счет матча. И по позиции, и по подходу – фанаты «Терека» и «Спартака» помнят, что Дикань творил на линии ворот. Голкипер дозрел поздно, немало поиграл в низших лигах – за « СКА -Энергию» и «Кубань», но заслужил матчи в РФПЛ , ведь вправду умел спасать, невзирая на то, что лишь в «Краснодаре» в конце карьеры встретил впервые в жизни неплохую линию обороны. Но не идеальную, конечно – «быки» раскрывались, у Диканя хватало работы. Жаль лишь, что в РПЛ ему не разрешали бить пенальти – умел исполнить приговор.

3. Александр Горшков («Жемчужина», «Зенит», «Сатурн»)

Только Каряка мог претендовать на титул Горшкова как главного украинского гвардейца в истории РПЛ , но Андрей выбрал сборную России в итоге. А вот Александр – уроженец Луганской области, наоборот после матчей за российскую команду сыграл несколько матчей за Украину, что позволяет включить игрока «Зенита», который играл в Сочи до того, как это стало модным среди петербуржцев, в этот рейтинг. Причем Горшков располагается высоко, ведь у хавбека 277 матчей в чемпионатах России, 32 забитых мяча и 14 ассистов. Приятно, что застал, пускай и ветераном, яркие успехи «Зенита» в Европе и России в 2007 и 2008 годах – заслужил быть частью знаменитого коллектива, ведь на старости футбольных лет мог и левого защитника сыграть, если нужно.

2. Дмитрий Парфенов («Спартак», «Динамо», «Химки», «Сатурн»)

Один из самых стабильных правых защитников в истории российской высшей лиги. Еще один одессит в списке, еще один многократный чемпион в составе «Спартака». Дмитрий был титулованным игроком еще до появления в России – брал Кубки Украины с родным «Черноморцем», но раскрылся в «Спартаке». Попал в команду немножко поздно, чтобы собрать более впечатляющую серию, чем из четырех чемпионств, но задержался в России надолго, ведь сейчас тренирует «Урал». Быть может, и «Спартак» когда-то возглавит – всякое бывает, наставник Парфенов точно не хуже тренера Кононова.

1. Анатолий Тимощук («Зенит»)

При всем уважении к Калиниченко или Парфенову, без них чемпионский «Спартак» был возможен – слишком большое было преимущество над конкурентами. Хотя «спартаковцы» очевидно важнее, чем был Шершун в ЦСКА – Богдан тоже нахватал трофеев, но был игроком ротации. А вот Тимощук намного значимее для своей команды. Анатолий добавил «Зениту», который только привыкал к статусу богатого и знаменитого, золотой блеск. Многократный чемпион Украины с «Шахтером», один из самых опытных футболистов в истории сборной переехал в Санкт-Петербург за немалые деньги, но все отработал. Тимощук добавил игре «Зенита» баланса, это как покупка «Лестером» Канте или появление в основе «Барселоны» Бускетса. Анатолий не настолько техничный, как француз с испанцем, конечно, но вписался идеально во время первого захода.

Затем была «Бавария», а вот вернулся уже слишком стареньким, чтобы зажигать. Зато сразу три чемпионства «Зенита» связаны с Тимощуком. Первые два завоевал в качестве игрока, а последний титул — как наставник, ведь порекомендовал взять зимой прошлого года Ракицкого, ключевого для тактики Семака игрока и верного кандидата в такой список в будущем. Тимощук определенно важная фигура в истории «Зенита», и не только благодаря европейским успехам. Капитан, вожак, человек, изменивший психологию коллектива.