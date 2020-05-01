Валуев ответил Навальному, поддержавшему Фролова в его критике власти

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Николай Валуев ответил политику Алексею Навальному, поддержавшему голкипера «Крыльев Советов» за его критику правительства РФ .

Напомним, что Валуев осудил высказывания Фролова, после чего Навальный заступился за футболиста.

Мне абсолютно всё равно, что говорит Навальный. Если он выдёргивает из контекста что-либо, концентрируя внимание людей, то это дело Навального. Я же не предлагал напрямую футболисту уезжать из страны, я всего лишь имел в виду, что нет такой страны, где не надо оплачивать штрафы ПДД и платить налоги. Отсюда и название мифической страны.

Делайте выводы, имеет ли смысл относиться серьёзно к этому человеку, который выдёргивает фразы из контекста, раскачивая только ему понятную повестку. К сожалению, находятся те, кто этому верит дословно, не разбираясь в сути.