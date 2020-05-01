Валуев ответил Навальному, поддержавшему Фролова в его критике власти

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Николай Валуев ответил политику Алексею Навальному, поддержавшему голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова за его критику правительства РФ.
Напомним, что Валуев осудил высказывания Фролова, после чего Навальный заступился за футболиста.
Мне абсолютно всё равно, что говорит Навальный. Если он выдёргивает из контекста что-либо, концентрируя внимание людей, то это дело Навального. Я же не предлагал напрямую футболисту уезжать из страны, я всего лишь имел в виду, что нет такой страны, где не надо оплачивать штрафы ПДД и платить налоги. Отсюда и название мифической страны.
Делайте выводы, имеет ли смысл относиться серьёзно к этому человеку, который выдёргивает фразы из контекста, раскачивая только ему понятную повестку. К сожалению, находятся те, кто этому верит дословно, не разбираясь в сути.