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Жиго не намерен выступать за сборную России

сегодня, 15:30

Французский защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго не рассматривает возможность получения российского гражданства и последующего выступления за национальную сборную России.

Футбольный агент Марко Трабукки считает, что французский защитник «Спартака» Самюэль Жиго мог бы стать основным игроком центра обороны сборной России при наличии паспорта гражданина РФ. Однако Жиго выступает в РПЛ только второй сезон и даже не знал о подобной возможности. В услугах Жиго была заинтересована сборная Алжира, но, несмотря на свои алжирские корни, защитник отказался от приглашения.

Ранее Жиго назвал дату, когда «Спартак» планирует возобновить тренировки.

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Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 16:49
"Не намерен выступать за сборную России..."
Да кому на ... нужен этот алжирец из Тарасовки?
Суеверный
Суеверный
сегодня в 16:47
А его кто то звал?
Jake Sully
Jake Sully
сегодня в 16:43
не надо нам жиголо тарасовское...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 16:32
Казах-итальянец пытается нам впарить Араба-француза в сборную.
И над всем этим непотребством нависает спартак.
ЦСКА 06
ЦСКА 06
сегодня в 16:24
Против легионеров, но если легионер то он должен быть как минимум в 2 раза сильнее россиянина
makkie
makkie
сегодня в 16:17, ред.
Ой, а раздули то, а раздули...
Будем перебиваться легионерами по типу Гильерме, Жоаозиньо и Ари - ничего не попишешь(((
valt134
valt134
сегодня в 16:16
2ов ещё не хватало...
Pevandr
Pevandr
сегодня в 16:12
В сборной еще геев только не хватало.
VIPded
VIPded
сегодня в 16:02
Да нафик нам импортные в сборной и не нужны!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:55
Не нужен этот африканец на хрен!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 15:53
Спасибо тебе Жига
particular
particular
сегодня в 15:45, ред.
У некоторых околофутбольных деятелей, уже нездоровый загОн начинается на тему паспортизации и натурализации... Олимпиада, в своё время, дала не нужный толчок этому направлению...
Faustello
Faustello
сегодня в 15:42
Маринато:
- Считаю это правильным, зачем нам в нашей Российской сборной эти легионеры???
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:35
Не очень то хотелось
Альфамен
Альфамен
сегодня в 15:31
Да ладно, серьезно,плакать горькими слезами уже можно?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:31
Я сильно расстроен...
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