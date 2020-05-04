Жиго не намерен выступать за сборную России

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сегодня, 15:30

Французский защитник московского «Спартака» не рассматривает возможность получения российского гражданства и последующего выступления за национальную сборную России.

Футбольный агент Марко Трабукки считает, что французский защитник «Спартака» Самюэль Жиго мог бы стать основным игроком центра обороны сборной России при наличии паспорта гражданина РФ . Однако Жиго выступает в РПЛ только второй сезон и даже не знал о подобной возможности. В услугах Жиго была заинтересована сборная Алжира, но, несмотря на свои алжирские корни, защитник отказался от приглашения.

Ранее Жиго назвал дату, когда «Спартак» планирует возобновить тренировки.