Жиго не намерен выступать за сборную России

Французский защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго не рассматривает возможность получения российского гражданства и последующего выступления за национальную сборную России.
Футбольный агент Марко Трабукки считает, что французский защитник «Спартака» Самюэль Жиго мог бы стать основным игроком центра обороны сборной России при наличии паспорта гражданина РФ. Однако Жиго выступает в РПЛ только второй сезон и даже не знал о подобной возможности. В услугах Жиго была заинтересована сборная Алжира, но, несмотря на свои алжирские корни, защитник отказался от приглашения.
Ранее Жиго назвал дату, когда «Спартак» планирует возобновить тренировки.
Да кому на ... нужен этот алжирец из Тарасовки?
Да кому на ... нужен этот алжирец из Тарасовки?
И над всем этим непотребством нависает спартак.
И над всем этим непотребством нависает спартак.
Будем перебиваться легионерами по типу Гильерме, Жоаозиньо и Ари - ничего не попишешь(((
Будем перебиваться легионерами по типу Гильерме, Жоаозиньо и Ари - ничего не попишешь(((
- Считаю это правильным, зачем нам в нашей Российской сборной эти легионеры???
- Считаю это правильным, зачем нам в нашей Российской сборной эти легионеры???