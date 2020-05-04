«Реал Сосьедад» показал, как проводят дезинфекцию на базе клуба

Медиа-служба «Реала Сосьедад» на своей странице в твиттере опубликовала видеоролик, в котором показано, как дезинфицируется клубная база в целях предотвращения заражения коронавирусом.
🏠 Zubieta se prepara para la vuelta.— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) May 4, 2020
🎥 Comienza el protocolo establecido por @LaLiga.#AurreraReala pic.twitter.com/sp9OpO3OjY
«Реал Сосьедад» на момент приостановки чемпионата Испании расположился на 4-м месте в турнирной таблице. До конца сезона осталось провести 11 туров.
Ранее появилась информация, что «Атлетик» и «Реал Сосьедад» хотят провести финал Кубка Испании при фанатах.