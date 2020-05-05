Журналист: «Смолов прилетел в Виго. Он хочет остаться в „Сельте“»

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», прилетел в Виго, где базируется его нынешняя команда. Об этом в своём твиттере сообщил испанский журналист Виктор Лопес.
И Смолов, и [Пионе] Систо уже в Виго. По прибытии в аэропорт россиянин дал эксклюзивное интервью нашим коллегам, которое будет опубликовано завтра. Помимо прочего он сказал, что надеется остаться в «Сельте» на следующий сезон.
Ранее российский журналист Сергей Егоров сообщил, что к Смолову не будут применены дисциплинарные и финансовые санкции за его вылет из Испании в Россию во время пандемии коронавируса.