Смолов вылетел в Испанию для возобновления тренировок с «Сельтой»

Известный российский журналист Сергей Егоров сообщил, что форвард «Локомотива» Федор Смолов, выступающий на правах аренды за «Сельту», сегодня, 4 мая, вылетел в Испанию.
По моей информации, форвард «Сельты» Федор Смолов только что улетел в Испанию в расположение команды для подготовки к возобновлению чемпионата Испании.
Организацией получения разрешения на полет занималась «Сельта» — клуб намерен продолжить сотрудничество с нападающим в рамках действующего договора аренды.
К форварду не будут применяться дисциплинарные и финансовые санкции, о чем сегодня сообщила Маrca.
«Сельта» была в курсе отъезда Смолова в Россию в апреле, игрок покинул Испанию по договорённости с клубом.
Отметим, что Смолов не сможет сразу приступить к тренировкам с командой, так как будет вынужден пройти двухнедельный карантин.
С момента перехода в «Сельту» Смолов принял участие в 6 матчах, в одном из которых забил 1 гол.