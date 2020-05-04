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Смолов вылетел в Испанию для возобновления тренировок с «Сельтой»

сегодня, 18:13

Известный российский журналист Сергей Егоров сообщил, что форвард «Локомотива» Федор Смолов, выступающий на правах аренды за «Сельту», сегодня, 4 мая, вылетел в Испанию.

По моей информации, форвард «Сельты» Федор Смолов только что  улетел в Испанию в расположение команды для подготовки к возобновлению чемпионата Испании.

Организацией получения разрешения на полет занималась «Сельта» — клуб намерен продолжить сотрудничество с нападающим в рамках действующего договора аренды. 

К форварду не будут применяться дисциплинарные и финансовые санкции, о чем сегодня сообщила Маrca.

«Сельта» была в курсе отъезда Смолова в Россию в апреле, игрок покинул Испанию по договорённости с клубом.

Отметим, что Смолов не сможет сразу приступить к тренировкам с командой, так как будет вынужден пройти двухнедельный карантин. 

С момента перехода в «Сельту» Смолов принял участие в 6 матчах, в одном из которых забил 1 гол.

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andrefino13
andrefino13
сегодня в 18:23
Жду от Байкала пояснение. Как, ведь карантин. Думай, прежде чем истерить.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 18:15, ред.
Федя загорать улетел...2 недели карантина у бассейна...завидуем молча)...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:15
Все таки вернули...
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