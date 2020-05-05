«Арсенал» больше всех пострадает, если игры будут проходить без зрителей

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сегодня, 09:52

По данным Daily Telegraph, «Арсенал» понесет самые существенные потери в АПЛ , если следующий сезон будет проходить за закрытыми дверями.

Англичане провели исследование, которое выявило потенциальные финансовые потери клубов. Данные были сфокусированы на доходах от матчей за период, который касается конца сезона 2019/20, а также следующего сезона.

В общей сложности клубы АПЛ не досчитаются 878.2 млн фунтов, если матчи будут проходить без зрителей.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» пожертвовал 150 000 фунтов на борьбу с коронавирусом.