Суперзвёзды футбола, которым недоплачивают

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вчера, 09:57

Тот случай, когда «Соккер.ру» полностью на стороне игроков, требующих надбавки.

Как этот наглый тер Штеген посмел требовать у «Барселоны» 18 млн евро в год зарплаты? Во-первых, вряд ли именно столько – с учетом, что Бартомеу нанимал контору с ботами, новость могли запустить для дискредитации голкипера. Во-вторых, очень просто посмел.

Марк-Андре – последний рубеж. Тер Штеген берет 68.4 % ударов в створ, а даже у самого Месси реализация ударов составляет всего 18.6 %. У Лионеля 102 удара в Примере, из них 49 – в створ ворот. Но каждый нереализованный момент аргентинцу не припоминают, а их у него 83 штуки.

Эффективность отдельно точных выстрелов у Лионеля высокая — 38.8 %, но форвардам явно проще, на вратаря вес ошибки давит сильнее. В 61 % случаев Месси не забивает после попадания в створ, что не мешает ему быть гением атаки и человеком, которому платят 87 млн евро в год.

А если бы вратарь брал лишь 38.8 % ударов, то сразу сел бы в запас. Тер Штеген куда лучше, он второй голкипер мира согласно опросу «France Football» («Трофей Яшина» достался Алиссону). И хотя у Облака и Куртуа в Примере статистика чуть лучше, разница объясняется силой обороны клубов из Мадрида и Барселоны.

И Месси, и немецкий вратарь – ценные игроки команды, но зарплаты отличаются в семнадцать раз. Семнадцать! Сейчас немцу платят около 5 млн евро в год, а по новому контракту предлагают незначительное увеличение — 6.5. Не кажется ли вам такая разница несправедливой?

Умтити уже зарабатывает 7 миллионов евро в год, а играет скверно, и с ним планируют расстаться. Сержи Роберто ценят сильнее, чем Марка-Андре. У запасного сейчас Ракитича зарплата выше, у Видаля – тоже. Да что там, Гризманн зарабатывает в 3.5 раз больше, чем немецкий голкипер, и даже Дембеле платят в два раза больше.

Марк-Андре смотрит, как Усман работает на тренировках – опаздывает, как играет – неудачно, и задает себе вопрос: а меня ценят в «Барселоне»? Сейчас немца попытаются пристыдить пандемией, но разве не стоит учитывать, сколько каталонцы сэкономили, годами недоплачивая своему вратарю?

Тер Штеген раньше зарабатывал три миллиона евро в год, так что у Бартомеу нет причин отказывать немцу в просьбе. Легендарный Ривалдо считает, что Марк-Андре должен быть одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Извините, но Бэйлу с вечными микротравмами и гольфом в «Реале» отстегивают 21 млн евро.

Впрочем, со многими вратарями так обходятся, как с немцем в «Барселоне». Каждую ошибку припомнят, каждый пропущенный с центра поля гол, но при этом забудут десятки сэйвов. На планете только один голкипер выбил оклад суперзвезды футбола – Де Хеа. Испанец получает чуть больше Бэйла – около 22 млн евро.

Но следом за Давидом даже в богатой АПЛ среди вратарей идут Кепа и Шмейхель с зарплатами, что существенно ниже чем, например, у Алексиса Санчеса. Чилиец МЮ не приносит никакой пользы и играет в аренде в «Интере», где тоже не задержится. Вратарю «Челси» платят около 9 млн евро в год, голкиперу «Лестера» — чуть меньше, но тоже достойно.

В целом же голкиперам разного уровня часто недоплачивают, ведь ни Льориса – чемпион мира, ни Алиссона – лучший голкипер 2019 года и еще один финалист ЛЧ , ни Эдерсона – один из лучших специалистов по игре ногами среди представителей своей профессии, в рейтингах самых высокооплачиваемых в своей профессии в АПЛ нет.

Хотя достаточно посмотреть матч «Ливерпуля» против «Атлетико», когда в воротах оказались Адриан и Облак, чтобы понять, насколько вратари важны. Но тот же Ян выбил себе 10 млн евро в год до уплаты налогов лишь в прошлом году, а до этого получал намного меньше, хотя «Трофей Саморы» взял четыре года подряд.

Но даже 10 млн евро в год – редкость для вратаря. В Серии А, где во вратарях разбираются, только клиенту Мино Райолы из «Милана» - Доннарумме, платят достойно, целых 6 млн евро в год, что для итальянского футбола – большая сумма из рейтинга самых высоких окладов. А Буффон вернулся в «Ювентус», согласившись на 1.5 млн в год.

Для Примеры, где Коутиньо с порога выкатили 13.5 млн евро в год, зарплата тер Штегена – более чем в три раза ниже, не является выдающейся. Конечно, можно оспаривать желание Марка-Андре получать больше, чем Нойер годами зарабатывает в «Баварии» — свыше 15 млн евро, но нынешний оклад вратаря каталонцев сложно назвать грамотным отражением его важности.

Причем «Барселона», если бы ей нужно было провести переговоры с игроком группы атаки из основы, скорее пошла бы на сделку, а вот голкиперу могут отказать, вернув из «Аякса» Онану. Ссылаться Бартомеу будет на пандемию, но ему давно стоило ценить тер Штегена хотя бы так, как в «Атлетико» ценят Облака с прошлого года, ведь тут дело не только в суммах, но и в отношении.

Артуро Видаль не пришел в «Барселону» в железную основу, если бы не хорошее мнение Месси и Сетьена о его бойцовских качествах, то чилиец вообще мог покинуть клуб летом. Но даже игрок, без которого команда возможна, получает от «Барселоны» заметно больше, чем тер Штеген. Понятно, почему немец недоволен. И у него есть выбор – «Бавария» приютит, ведь Нойеру нужен сменщик в будущем, и зарплату выдаст адекватную, ведь Мануэлю давно щедро платят.

У Марка-Андре есть заслуги перед «Барселоной» — нередко немецкий голкипер отвечает за бойцовские качества, поскольку Альба, Пике и Умтити явно не на пике формы, а Ленгле и Семеду не такого класса игроки, чтобы на них держалась линия защиты.

Если руководство предложит 6.5 млн евро – на полмиллиона больше, чем «Милан» платит юному Доннарумме, то винить тер Штегена за решение уйти из команды никто не сможет. «Барселона» доверяла немцу, когда он не был готов играть на мировом уровне, но теперь это сильный голкипер. Впрочем, недооценка именно вратарей давно не удивляет.

Алиссон зарабатывает меньше, чем Каспер Шмейхель, и хотя Беккера ценят на уровне Хендерсона и Милнера, у Фирмино и Салаха оклад значительно выше. Форвардам давно и по делу платят много, когда говорим о реальных звездах, что приносят футбольные плоды, но лишь в последние годы начали замечать, что и вратари по-прежнему суперзвезды футбола.

Но пока у одного из лучших голкиперов планеты Алиссона такая зарплата в «Ливерпуле», как была у Старриджа, хотя форвард давно ничего общего с основой и даже ролью джокера не имел, то у вратарей есть право требовать повышения оклада. На данный момент очень узкий круг вратарей – Де Хеа, Нойер и Облак, получает на уровне самых высокооплачиваемых игроков в футболе.

При этом даже заработки Доннаруммы, если сравнивать с окладами игроков группы атаки, не являются рекордными. Тер Штеген хочет попасть в число голкиперов, которым платят на уровне Де Хеа и Нойера, но если ему предлагают зарплату в районе 6.5 млн евро в год, то этого мало. Особенно если Дембеле спокойно платят 12 миллионов, не учитывая бонусы.

Клубы сами создали систему, где у немца Озила зарплата в «Арсенале» в районе 21 млн евро в год, а Месут еще и отказался ее понижать на 12 % на время пандемии. Тер Штеген свой оклад спокойно срезал, как и другие футболисты «Барселоны», а в будущем хочет увидеть, что его ценят. Если последует отказ от клуба – Марк-Андре сменит команду уже этим летом.

Вратарям важно бороться за свои права, ведь ответственность в их профессии высокая, давление огромное, а на выходе получаем массу примеров, когда бесполезным полевым игрокам платят намного, намного больше. Сейчас в «Барселоне» у 12 человек зарплата выше, чем у тер Штегена. Но Марк-Андре точно не тринадцатый по важности игрок каталонской команды.