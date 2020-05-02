Сколько ваших денег тратят на футболистов РПЛ?

1588432041

сегодня, 18:07

На волне споров о финансировании спорта оцениваем масштабы расходов на «Соккер.ру».

У футболистов огромные зарплаты по меркам других россиян, а их всего 433 человека на поле в составах клубов РПЛ . И даже если считать, что в каждой заявке по тридцать человек – получаем 480 ртов, плюс пару тысяч работников клубов.

Но разброс по зарплатам невероятный, игроки забирают себе почти весь пирог. Тихонов бурчит насчет вероятной зарплаты Соболева — 1.2 млн евро? Крошечная часть, лучше оценим долю расходов спонсоров на клубы от их возможностей.

Могут ли 4-5 десятков человек – а на зарплаты футболистам приходит более 70 % расходов, почти все крупные траты клубов – на игроков, ведь есть еще трансферы, сделать отдельные города страны или предприятия бедными?

Каждый случай нужно рассматривать отдельно, пройдемся по всем, кроме «Краснодара» и «Сочи» — Галицкий и Ротенберг тратят личные средства, не из бюджета Краснодара и Сочи кормятся. Но больше обратных примеров.

«Тамбов». На клуб, который базируется фактически в Нижнем Новгороде и может даже туда переехать, из бюджета Тамбовской области потратили минимум 350 млн рублей. С учетом, что его дефицит составляет 2.4 миллиарда, а расходная часть – 50.7 млрд, можно сказать, что для тамбовского народа клуб – бесполезная роскошь.

«Урал». У клуба есть спонсоры, но даже если считать, что все деньги поступали бы от Свердловской области, то получаем 1 из каждых 300 рублей на «Урал». Много, но учтите также, что дефицит бюджета – 29.6 миллиарда рублей. Есть также частные спонсоры, но игрушка дорогая.

«Оренбург». «Газпром» — государственная компания с частным капиталом, но ее оборот настолько большой – более 2.5 триллионов рублей, что траты на региональный футбольный клуб оказываются лишь каплей в море нефти и газа. «Оренбург» забирает на себя 0.04 % прибыли компании.

«Уфа». Менеджер Газизов – ловкий, за счет продаж Дивеева, Облякова, Живоглядова и Стоцкого «Уфа» снизила нагрузку на бюджет республики. Но даже если взять 100 % бюджета и сравнивать с расходами Башкортостана, то получите 0.44 %. Вопросы скорее о тех 225 миллиардах, что тратят не на футбол.

«Крылья Советов». Если представить, что самарский клуб получает финансирование в полном объеме – а это сейчас не так, то получите 1 % денег губернии на футбольный клуб. Многовато будет, особенно с учетом огромного долга региона – еще один дотационный край.

«Рубин». Клуб больше не государственный, расходы сократили, «ТАИФ» — частная группа компаний, но интересно оценить, потянет ли казанская корпорация содержание команды? Без труда, на футбол нужно всего 0.2 % выручки. К «ТАИФ» никаких вопросов – только в бюджет Татарстана вкладывают в десять раз больше денег, чем тратят на футбол.

«Ахмат». Клуб получает средства в основном из «Фонда имени Ахмата Кадырова». Как его наполняют? Отдельный вопрос, но если сравнивать расходы клуба с бюджетом не спонсора, а региона, то получите 2 %. Республике «Ахмат» не по карману – она его не финансирует, а вот фонд, как видите, справляется.

«Арсенал». Частные спонсоры дают деньги, но тут снова, как и в Грозном, прямая связь между главой региона и тратами на футбол. «Ростех», «Роснефть» и Алишер Усманов не по доброте душевной дали денег, чтобы в Туле был приличный клуб. А если говорим о регионе, то расходы Тульской области на 97 % выше, чем бюджет клуба.

«Ростов». Не так давно просили финансирование, не только частные лица вкладываются. Ростовская область довольно богатая, даже если бы спонсировала клуб полностью, то хватило бы 1.2 % расходов. Целесообразно тратить даже двухсотую часть всех денег на клуб с несколькими сотнями работников? Сложный вопрос.

«Динамо». Контрольный пакет акций ВТБ – у государства. Но это огромная махина – чистая прибыль 287 миллиардов, на футбол тратят в районе 1 % (с учетом, что клуб часть денег зарабатывает). Разумеется, общий посыл сохраняется: можно потратить 4 миллиарда рублей полезнее для россиян, но отмечаем, что спонсор могучий.

ЦСКА . Гинер всегда старался зарабатывать, падали доходы – падали возможности. А когда дошли до ручки, то ВЭБ выкупил «армейцев». Речь о компании с собственным капиталом в 560 миллиардов и с активами на сумму в 3.3 триллиона. С другой стороны, в отличие от нефтяников, ВЭБ показывает скромную чистую прибыль – нет денег на футбол, забрали клуб за долги и планируют найти покупателя.

«Локомотив». ОАО « РЖД » в 2019 году заработало 53 миллиарда рублей – чистая прибыль, и если сравнивать с расходами на клуб, то получаете солидные траты – 11 %. Но бюджет «Локомотива» включен скорее в те 1.35 триллиона, что составляют выручку холдинга, плюс дочерние компании были прибыльными – получили 98.5 миллиардов. Но даже если учесть все, клубу нужно обосновывать, зачем на них тратить по 5-6 миллиардов в год?

«Спартак». «Лукойл» — частная компания, но для фанатов «красно-белых» важно понимать, насколько много денег проедает клуб, и не откажется ли спонсор от обязательств на фоне падения цены на нефть? Чистая прибыль «Лукойла» за год — 640 миллиардов рублей, на «Спартак» тратят меньше двух процентов. Причем именно из прибыли, а выручка компании свыше 7.8 триллионов.

«Зенит». Дорогая игрушка, ведь более одного процента чистой прибыли «Газпрома» тратят на клуб. С другой стороны, что-то сами зарабатывали, поэтому даже «Зенит» не является тяжелым бременем для неприлично богатого спонсора. Скорее надо спрашивать, должен ли «Газпром» давать деньги «Шальке» и УЕФА в нынешних реалиях? А на клуб из Санкт-Петербурга им средств точно хватит.

Важно смотреть на проблему с разных уровней. В масштабе страны, которая непонятно куда тратит триллионы, ко многим расходам вопросы должны возникнуть раньше, чем к футбольным бюджетам, ведь расходы на РПЛ – капля в море.

Но если учесть, что РПЛ сжигала за год под 800 миллионов евро, не зарабатывая, то понять и простить уже сложнее. А если прикинуть среднюю зарплату футболиста РПЛ , то получите 207 тысяч рублей в день. Оценили бы их так высоко в других лигах? Вряд ли.

Понятно, что в иерархии претензий футболисты точно не на первом месте – их заработки насмешат других бюджетных нахлебников. Но 207 тысяч в день – много, футболистам как минимум нужно помогать окружающим и заткнуться, если им выскажут претензии фанаты.

Ужасно, что футболистам не вдолбили в головы простую истину – чтобы они хорошо жили, из казны забирают миллиарды, которые могли потратить на социальные проекты. Конечно, есть вечный аргумент: если отберут деньги у футболистов, то не обязательно отдадут бедным.

Но оправданы ли вложения? У частного лица Галицкого состояние позволяет до конца жизни содержать «Краснодар», но даже ему нужна цель – воспитание местных игроков и трофеи, чтобы стало веселее. Ротенберг настолько богатый, что хватит средств на сто лет существования «Сочи», но легко может свернуть проект через год или два, не увидев смысла.

В целом расходы на футбол – надо быть объективными, точно не являются для государства губительными. Так что РПЛ выживет, хотя и станет беднее, а парочка клубов умрет. Но тут важен контекст, актуальность: в нынешних экономических реалиях, хотя клубы не могут начать зарабатывать столько, как тратят, хотя бы должны отчитываться за каждую копейку.

По опросам у миллионов россиян запасов от силы на один месяц, у 70 % жителей РФ вообще нет денег на черный день. И когда рядом на бюджетном финансировании парни из лиги, где средний оклад в день примерно 200 тысяч рублей, то косые взгляды в сторону футболистов неизбежны. В год получаете около 75 миллионов на одного – гора денег.

А по самым скромным оценкам, если отнять частые или условно частные средства, тратят минимум 19 миллиардов именно казенных рублей в год. Это на миллиард больше, чем годовой бюджет города Самары, за такие деньги можно купить много защитных костюмов для врачей, защищая здоровье людей.