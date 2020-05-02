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Геркус: «Хватит жить на государственные деньги? А на какие тогда жить?»

сегодня, 12:18

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус порассуждал на тему бюджетных денег в российском футболе.

Хватит жить на государственные деньги? Замечательно. Тогда на какие жить? Давайте посмотрим, как зарабатывать на рынке, что для этого нужно делать. Можно порассуждать на тему телевидения – насколько оно не живет на государственные деньги. Наш спорт ведь большинство людей потребляет через телевидение, так? Если мы – рыночная структура, значит, нам нужны медиапартнеры в медиасреде. Что у нас сейчас в медиасреде с рыночными партнерами? Насколько они хорошо представлены? Кто из них может быть проводником футбола, как массового зрелища? Допустим, мы научимся снимать лучше всех в мире. А кто из медийных операторов обеспечит доступ к рыночным деньгам? 

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:36
Вот Геркусу точно хватит
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:32
в итоге народ платит за всё)))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:22
На заработанные Геркус, на заработанные.
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