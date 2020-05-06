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Эриксен: «В АПЛ много команд сильнее „Тоттенхэма“»

сегодня, 08:10

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен рассказал, почему прошедшей зимой решил покинуть «Тоттенхэм» и перейти в миланский клуб.

Некоторые болельщики «Тоттенхэма» рассердились, когда я сказал в интервью, что у меня больше шансов выиграть что-то в «Интере», но это правда. В Англии есть много более сильных команд.

В «шпорах» всегда будут люди, которые злятся на меня, но подавляющее большинство болельщиков были настроены позитивно, и мне нравилось играть за этот клуб. Я встретил несколько прекрасных людей, и у меня остались приятные воспоминания.

Я бы с удовольствием уехал при других обстоятельствах, но в футболе так не бывает.

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Иван Иванов 33
Иван Иванов 33
сегодня в 08:50
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ДСА
ДСА
сегодня в 08:46
Сильный тренер ушел, теперь будет спад.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:34
Кристиан ничего плохого не сказал а лишь отметил правду.
beefs
beefs
сегодня в 08:10
это не обсуждается
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