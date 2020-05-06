Эриксен: «В АПЛ много команд сильнее „Тоттенхэма“»

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен рассказал, почему прошедшей зимой решил покинуть «Тоттенхэм» и перейти в миланский клуб.
Некоторые болельщики «Тоттенхэма» рассердились, когда я сказал в интервью, что у меня больше шансов выиграть что-то в «Интере», но это правда. В Англии есть много более сильных команд.
В «шпорах» всегда будут люди, которые злятся на меня, но подавляющее большинство болельщиков были настроены позитивно, и мне нравилось играть за этот клуб. Я встретил несколько прекрасных людей, и у меня остались приятные воспоминания.
Я бы с удовольствием уехал при других обстоятельствах, но в футболе так не бывает.
Недавно об адаптации Эриксена в «Интере» порассуждал Борха Валеро.