Эриксен: «В АПЛ много команд сильнее „Тоттенхэма“»

Полузащитник «Интера» рассказал, почему прошедшей зимой решил покинуть «Тоттенхэм» и перейти в миланский клуб.

Некоторые болельщики «Тоттенхэма» рассердились, когда я сказал в интервью, что у меня больше шансов выиграть что-то в «Интере», но это правда. В Англии есть много более сильных команд.



В «шпорах» всегда будут люди, которые злятся на меня, но подавляющее большинство болельщиков были настроены позитивно, и мне нравилось играть за этот клуб. Я встретил несколько прекрасных людей, и у меня остались приятные воспоминания.



Я бы с удовольствием уехал при других обстоятельствах, но в футболе так не бывает.