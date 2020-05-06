Кардетти: «Как тренер, я бы взял в команду Роналдиньо, а не Месси»

Экс-нападающий «Пари Сен-Жермен» Мартин Кардетти, ныне возглавляющий эквадорский «Мушук Руна», поделился мнением о своём бывшем одноклубнике Роналдиньо.

Как тренер, для своей команды я бы выбрал Роналдиньо на пике формы нежели Месси.

Я провёл год, играя вместе с Роналдниьо. Это другой футболист, здесь видна божественная рука. Он всегда получал удовольствие от всего процесса.

Всё, что делал Роналдиньо на тренировках и матчах, было отличным от того, чем занимались все остальные.

Такие игроки как он появляются очень редко, но футбольная история их помнит.

Горжусь, что был одноклубником такого футболиста.