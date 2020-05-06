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Кардетти: «Как тренер, я бы взял в команду Роналдиньо, а не Месси»

сегодня, 05:39

Экс-нападающий «Пари Сен-Жермен» Мартин Кардетти, ныне возглавляющий эквадорский «Мушук Руна», поделился мнением о своём бывшем одноклубнике Роналдиньо.

Как тренер, для своей команды я бы выбрал Роналдиньо на пике формы нежели Месси. 

Я провёл год, играя вместе с Роналдниьо. Это другой футболист, здесь видна божественная рука. Он всегда получал удовольствие от всего процесса.

Всё, что делал Роналдиньо на тренировках и матчах, было отличным от того, чем занимались все остальные.

Такие игроки как он появляются очень редко, но футбольная история их помнит. 

Горжусь, что был одноклубником такого футболиста.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 05:50
Во как, иньересно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:49
Имеет право на мнение..
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:41
Каждому свое нравится.
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