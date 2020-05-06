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Васянович: «„Зенит“ в 2001 году был середняком»

сегодня, 16:20

Бывший футболист «Зенита» Сергей Васянович вспомнил о том, как в 2001 году команда смогла стать бронзовым призером чемпионата России.

Хорошо ли нас приняли в команде с Кержаковым? Конфликтов, связанных с нашим возрастом, не помню. Шутки — конечно, куда без этого. Горшков, Попович, Кобелев — наши «старички» — в игре могли, конечно, и «пихнуть». А сейчас на поле разве не так? Или появились более нежные товарищи, которые относятся к этому по-другому? Это все рабочие моменты, без них никуда. На любой работе, если что-то делаешь не так, можно «отхватить».

Вручили ли медали? Да! Мы все были ей счастливы! «Зенит» точно не был в том чемпионате фаворитом. По финансированию и комплектации — середняки. Но, мне кажется, какую-то свежую нотку в наш футбол мы тогда внесли (улыбается).

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Все комментарии
дурман
дурман ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 16:26
Это точно , госпроект
makkie
makkie ответ дурман (раскрыть)
сегодня в 16:26
Был середнячком, стал газовичком :)
дурман
дурман
сегодня в 16:25
Был середняком, стал середнячком
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:25
Не помню я такого футболиста.
beefs
beefs
сегодня в 16:21
эх, как сладко вспоминать хошее
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