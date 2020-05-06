Васянович: «„Зенит“ в 2001 году был середняком»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Васянович вспомнил о том, как в 2001 году команда смогла стать бронзовым призером чемпионата России.

Хорошо ли нас приняли в команде с Кержаковым? Конфликтов, связанных с нашим возрастом, не помню. Шутки — конечно, куда без этого. Горшков, Попович, Кобелев — наши «старички» — в игре могли, конечно, и «пихнуть». А сейчас на поле разве не так? Или появились более нежные товарищи, которые относятся к этому по-другому? Это все рабочие моменты, без них никуда. На любой работе, если что-то делаешь не так, можно «отхватить».

Вручили ли медали? Да! Мы все были ей счастливы! «Зенит» точно не был в том чемпионате фаворитом. По финансированию и комплектации — середняки. Но, мне кажется, какую-то свежую нотку в наш футбол мы тогда внесли (улыбается).