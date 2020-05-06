Футболисты, которые выступали под необычными номерами

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вчера, 10:34

Необычные номера на спинах у футболистов. Рассматриваем конкретные примеры.

Для многих футболистов номер на спине является неотъемлемой частью игры. Например, Роман Зобнин, который играет под 47-м номером. Почему он выбрал именно такие цифры? Все просто, он спросил, какие самые любимые цифры у своей жены. Она сказала: «4 и 7». Так он и выбрал себе номер. В принципе, в «47» нет ничего такого, но всё-таки это не «7», «9», «10» и т.д. Сегодня же мы рассмотрим футболистов, выступавших под очень необычными номерами. Как вам 1-й номер у полузащитника, а «1+8»? В общем, что я вас буду задерживать. Поехали!

1) Хишам Зеруали (номер «0»)

Марокканский футболист родился 17 января 1977. С нулевым номером он играл в шотландском «Абердине». Как только он приехал в Великобританию, то его сразу же прозвали «Зеро». Он подумал, что это знак, и сразу же закрепил за собой нулевой номер. Болельщики считают его легендой!

2) Эмир Спахич (номер «1»)

Боснийский защитник выступал за «Торпедо» целый сезон, который провел с единицей на спине. А вот, что говорил сам Эмир по поводу своего номера: «Может, для российского чемпионата это действительно необычно, но для европейского – нормальное явление. Могу много примеров привести, кто выступает под 1-м номером. Разве это плохо – стать первым полевым футболистом с таким номером?» Стоит отметить, что после «Торпедо» он больше не играл с единицей.

3) Иван Саморано (номер «1+8»)

Я думаю, что это самый известный игрок, который будет у нас в списке. Он является одним из самых звездных нападающих в истории всего чилийского футбола. В 1996 году форвард перешел в «Интернационале», проще говоря, в «Интер». Первый год он играл под 9-м номером, как и в своём прошлом клубе (ранее он играл в «Реале Мадрид»), но в скором времени сменил свой номер на «1+8». Почему же так произошло? В 1997-м в миланский «Интер» перешел «Зубастик» Роналдо, который попросил отдать ему 9-й номер. Клуб уговорил Саморано, но тот решил схитрить и взять себе 18-й номер, а между цифрами поставить плюсик. Даже сама футбольная федерация Италии разрешила Ивану носить такой необычный для всех номер.

4) Адольфо Баутиста (номер «100»)

Основную часть своей карьеры Адольфо выступал в мексиканских клубах. На самом деле, в Мексике трёхзначные номера в определенное время были привычным делом, некоторые игроки могли сделать себе необычный номер на 1 или 2 матча, но Баутиста проиграл с 100-м номером целый сезон.

5) Рожерио Сени (номер «01» и «618»)

На самом деле, это выходящий из ряда вон футболист. Его позиция – голкипер и он за свою карьеру забил более 130 голов! У нас некоторые нападающие столько не забивают, сколько он. Хоть и у нас сегодня другая тема, но не отметить это было невозможно. Большую часть своей карьеры он действительно провел под «01» номером, но однажды Сени вышел с 618-м на спине. Причина банальная – это был его 618-й матч за «Сан-Паулу».

6) Витор Байя (номер «99»)

Легендарный португальский вратарь, который выиграл все 3 главных еврокубковых трофея, играл под довольно-таки экзотическим номером. «99» красовалась у него на спине очень долгое время, только в сборной она сменялась на привычную для основных вратарей единицу.

7) Лука Буччи (номер «5», «7», «10»)

Вроде бы в этих цифрах нет ничего серьезного, но Лука выступал на позиции голкипера и смотрелось это крайне необычно! В каком бы клубе он не был, он всегда старался брать номера полевых футболистов.

8) Симон Вукчевич (номер «1»)

Обычно этот футболист выступал под 10-м номером, но во время выступления за «Партизан» он выбрал себе единицу. На самом деле, он был по сути награжден таким номером, потому что пользовался огромной популярностью у фанатов клуба и был «номером один» для них.

9) Кристиано Лупателли (номер «3», «10»)

Такая же ситуация, как и у Буччи в этом списке – он вратарь, поэтому эти и номера необычны для него. С тройкой на спине он играл в «Роме», а с десяткой – в «Кьево».

БОНУС

Бонусом я покажу сразу два игрока: 1-й – Андреас Херцог, 2-й – Хесус Ареллано, выступавшие под «100» и «400» соответственно.

Почему я этих игроков сделал бонусом? Потому что под такими номерами они провели по одному матчу. Андреас взял такой номер, потому что это был его 100-й матч за сборную Австрии. Событие, которое объясняет такой выбор.

У Хесуса же ситуация куда интереснее, которая никак не связана с футболом. В 1996 году молодой Ареллано решил таким способом отметить 400-летний юбилей своего родного города, взяв себе 400-й номер.

Итоги

Сегодня мы рассмотрели много действительно экзотических номеров. «01» у вратаря, «100»-й номер у Баутисты, а Иван Саморано чего стоит! В общем, футбол — это удивительный спорт, где смотреть на цифры на спине и разбираться в них очень интересно.

В одной из следующих статей я хочу рассмотреть примеры футболистов, для которых номер на спине — это нечто большее, чем просто цифра.

Друзья, хочу сказать огромное спасибо за то, что прочитали эту статью! Я очень благодарен и надеюсь, что вам понравилось!

Всех благ!