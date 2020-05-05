Лучшее из соцсетей: Роналду пьёт кофе возле моря, семья Жирковых гуляет на природе

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Форвард «Урала» Павел Погребняк подержал на руках поросенка. Фанаты «Зенита» — ваш выход в комментариях. Есть шанс попасть в очередной выпуск «Народного обозревателя».
Жена Павла хочет на море — её ничто не остановит.
Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен ждет окончания карантина в приятной компании.
Хотели бы такую коллекцию футболок? Для этого просто нужно поиграть за «Реал» 16 лет.
Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский размышляет над своей карьерой, могла бы ли она стать успешнее или это фото носит некий символический характер?
Знали, что «Нюрнберг» — второй клуб Германии по количеству чемпионских титулов?
Семья защитника «Зенита» Юрия Жиркова наконец-то выбралась из дома:
Два месяца на карантине, в съёмной квартире, где нет даже отдельных комнат у детей, без балкона и даже во двор невозможно выйти погулять. ((( Признаюсь, единственное чего нам не хватает, так это свежего воздуха, как и многим сейчас. Сегодня был потрясающий день для всей нашей семьи, несмотря на то, что мы замёрзли, так как много часов провели на улице, мы счастливые. Кто беспокоится за нашу самоизоляцию, не волнуйтесь, мы не контактируем ни с кем. Мы ходим только за продуктами (перчатки ,маски обязательно) И сегодня впервые выехали на природу погулять, вокруг нас не было никого. Берегите себя и своих близких 🙏
А вот нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может себе позволить кофе возле моря каждый день — живет на Мадейре.
Португалец знаменит своей феноменальной результативностью, но есть один верный способ, как его остановить:
Как вам вот такая остановка мяча?
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович предвидел эпидемию коронавируса — он еще во время игры в США соблюдал дистанцию с другими людьми.
Девушка дня:
Марика, жена полузащитника «Ростова» Романа Еременко.
Фото: Инстаграм Марики Еременко
Джастину, сыну легендарного нападающего Патрика Клюйверта, уже 21 год. Удивительное сходство! Если вы помните игру экс-игрока «Барселоны», то лучше вам не думать о возрасте. Как же быстро летит время...
Время действительно беспощадно — даже бывший защитник «Челси» Вильям Галлас уже поседел.
Пополняем коллекцию вредных советов. В прошлом выпуске вы могли научиться разыгрывать партнеров по команде с помощью куриного яйца, теперь мы пошли дальше:
Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп с нетерпением ждет возобновления сезона.
Бывший защитник «Зенита» Бруну Алвеш очень сильно скучает по футболу. Ему стоит подсказать какие-то новые упражнения с мячом.
Женский футбол иногда может быть очень даже зрелищным.
Мозг «Реала» Лука Модрич готовится к возобновлению сезона, но как бы он не получил травму...
Хавбек ПСЖ Андер Эррера проезжает за раз 35 км. Неплохо, да?
Ромео, сын бывшего игрока МЮ Дэвида Бекхэма, решил перехитрить отца, но у него ничего не получилось.
Сможете повторить?
Нападающий «Лиона» Мемфис Депай планирует стать музыкантом. Вот готовая обложка для его первого альбома:
Нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун уже устал от самоизоляции.
Мы тоже уже устали, но не падайте духом — скоро всё закончится! Мы снова сможем смотреть и играть в нашу любимую игру!