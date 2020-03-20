Карантин для ошибок. ЦСКА и серия из четырёх поражений

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сегодня, 13:00

Футбол вернется, но пауза подарила тренерам время для анализа. «Соккер.ру» напоминает, что нужно исправить Ганчаренко.

«Армейцы» отстали от зоны ЛЧ на 5 пунктов, потеряв 7 очков из 9 на старте нового года. Плюс вылетели от «Спартака» из Кубка России – еще один удар по амбициям. Получаем 1 победу в 8 подряд матчах с учетом прошлого года.

Дома всегда надо обыгрывать и «Урал», и «Уфу», так что у ЦСКА две ничьи по цене поражений. Ганчаренко не может быть доволен ни одним из четырех матчей. У серии есть причины и должны быть найдены выходы из сложившейся ситуации.

Чего им не хватает в центре защиты?

Попускают мало, но глупо. И у Акинфеева почти не бывает сухарей в последнее время, разве что соперники сами стремятся сыграть на 0:0. Исключение было в кубке, но там увидели овертайм и открытый футбол. И против «Ростова», но ЦСКА играл вдевятером. В любом случае, нет сыгранной тройки центральных защитников. У Васина была травма, Карпов и Дивеев – юные, Магнуссон – не всегда крут.

Впрочем, на фоне коллег в сезоне претендует на звание самого стабильного центрбека. Но не ведущего в линии. Проблемой остается отсутствие человека, который сторожит пространство за линией защиты. Васин всегда шел за братьями Березуцкими и Игнашевичем, в ЦСКА никто не умеет играть 1 в 1 и совершать перехваты, не ломая оборону. Дерзкие соперники таким пользуются, «Спартак» и «Ростов» не стушевались.

Где слабое звено в системе обороны?

Пропускают мало, но достаточно одного мяча, чтобы потеряли очки. Причем заметьте, что стоять стеной ЦСКА умеет – у них всего 8 пропущенных в РПЛ после позиционных атак соперника (меньше только у «Зенита» — 5). Ганчаренко отдает правильные приказы, но их не выполняют. По воротам Акинфеева бьют в среднем по 12.7 раз за игру, и хотя это опять один из лучших показателей сезона (третий), есть один секрет.

ЦСКА пропустил 5 голов после контратак соперников. Добавьте сюда ошибки линии обороны при стандартах – 6 пропущенных, и поймете, что при средней скорости игры соперника проблем нет, а как только тот или действует статично, или получает пространство – начинаются проблемы. У «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» ни одного пропущенного после контратак мяча. А у ЦСКА – пять. Сразу вопрос к флангам защиты и опорной зоне, где нет цербера, которые были в чемпионские времена – от Рахимича до Вернблума.

Что можно придумать в опорной зоне?

Из пяти ударов «Уфы» в Москве четыре – из-за пределов штрафной площади. Из восьми ударов «Уфы» половина – аналогично, причем все выстрелы левее центра, если смотреть от ворот Акинфеева. Против «Ростова» было тактическое месиво из 30 атак команды Карпина с ударами, но даже в такой ситуации 17 ударов были из-за пределов штрафной площади. Мышей не ловят в зоне перед штрафной площадью, независимо от обстоятельств и стиля соперников.

Варианты выхода – использование чистого разрушителя, причем не обязательно Ахметова, которого перемещали выше по схеме, а скорее Бистровича. Также очевидно, что если Дзагоев, Влашич или Обляков (если Иван будет в центре поля) не начнут работать на оборону, то ударов с линии штрафной будет много, у соперников, как у Еременко, даже в равных составах будет много времени для последнего паса из зоны чуть левее центра. Соперники нащупали изъян и все им пользуются.

У проблемы слева нет верного решения?

На фоне Фернандеса, даже с учетом, что в защите Марио всегда ошибался и продолжит, у левого фланга ЦСКА ни одного козыря. Щенников, Обляков или Кучаев непродуктивные в атаке, если привязаны к краю поля. И в защите они не страхуют зону перед Магнуссоном – о ней говорили чуть выше, не закрывают фланг для широких атак – Зобнин хорошо врывался по месту правого вингера в дерби. А еще все левые латерали ЦСКА плохо атакуют.

У Облякова, хотя он не всегда играл слева, есть количество передач – наравне с Фернандесом, сыграв меньше минут, но качества-то нет. После передач Ивана забили четыре мяча, но xA заметно хуже, чем у Влашича, например. Следовательно, получаем команду без левого крыла. Важно также отметить, что ни один из кандидатов на роль основного защитника слева не сыгран именно с Влашичем. Обляков ему наступает на пятки, смещаясь в центр, Кучаев прямолинейный, Магнуссон нужен слева, а Щенников сыграл 2 матча. Георгий может спасти, но он не Марио.

Что можно сделать с кризисом Чалова?

Тема для отдельного разговора, но работаем строго с фактами, результатами и анализом объективных данных – у Федора один гол в шести матчах Лиги Европы и всего 5 мячей в 22 играх РПЛ . На фоне того, что было год назад, это не просто деградация, а провал. Нападающий очень молодой – всего 21 год, поэтому как раз ему пауза может пойти на пользу, перезагрузится морально, успокоится, что его не отпустили в АПЛ , где бы тоже сидел на карантине, только в Лондоне, а не Москве.

Но пока Чалов – обуза. Не забивал в чемпионате с первой половины ноября, когда огорчил оборону «Сочи», и с того же времени у него не было хорошего матча за ЦСКА . Тут виноваты также Бабаев и Гинер? Да, ведь знали о состоянии нападающего, но зимой не предприняли серьезные попытки найти ему не столько замену, как напарника для начала. Ганчаренко ведь точно докладывал, что Федор в кризисе, это видно давно. При этом учтите, что у Чалова 30 созданных моментов для других и сам постоянно правильно открывается. Тут бы с психологом поработать – проблемы не в ногах, а в голове.

Почему ЦСКА так предсказуемо атакует?

Вот тут уже вопрос лично к Ганчаренко, ведь атакуют аритмично, нет взрослого напора впереди. Если ошибки в обороне носят объективный характер – чехарда в центре, отсутствие цепкого опорника и стабильного левого латераля, то ляпы в атаке не связаны с отсутствием исполнителей. Сигурдссон неплохо весной смотрится, Влашич продолжает делать то, что у Николы получается – создавать моменты. Чалов на поле, вернее, его тень. Дзагоев, опять же, весной играет более-менее, не в лазарете.

Ганчаренко не выстроил атаку, поскольку не нащупал правильный переход от обороны – предсказуемый выход через правый фланг многие читают. Фернандес стал как Ракицкий у «Зенита», вот только Дзюбы и Азмуна впереди нет. «Армейцы» создают некачественные моменты, и хотя могли реализовать парочку дополнительных пенальти, удары с «точек» не спасут, если не появятся атаки по всему фронту, не подключится левый фланг, не будет работающей связки с Чаловым, или без Федора, Шкурина и Сигурдссона. За паузу нужно попробовать наиграть схему, где Федор ниже напарника, «3-5-2» с балансом во всех линиях.

ЦСКА станет успешнее после паузы…

• если определится с защитником, который контролирует высоту линии, следит за пространством за спиной коллег и ведет игру. Вероятнее всего, таковым станет Васин, левее будет Магнуссон, правее – Дивеев, ведь он более зрелый, чем Карпов;

• если станут иначе реагировать на контратаки соперников. В мире после быстрых ответных выпадов солидные команды пропускают не очень часто, а ЦСКА скушал 5 мячей против 8 в обычных атаках. Вопросы к опорникам, вопросы к игре защитников один в один. В былые времена прессинг у «армейцев» был жестким, а сейчас плюшевый;

• если Щенников заиграет на уровне основы сборной России – ситуация изменится. Или если Обляков переучится окончательно, превратившись в крутого левого латераля для зоны ЛЧ . В РПЛ достаточно соперников, что используют полет «армейцев» на одном правом крыле в свою пользу, хотя бы для мировых;

• если Федор Чалов после длительной паузы – уже второй за последние полгода, вернется с серией голов, то Ганчаренко повоюет даже за ЛЧ . Ниже зоны ЛЕ не упадут? Как знать, календарь сложнейший. Впереди матчи против «Зенита», «Динамо» и «Спартака». Дальше будет неудобный для ЦСКА аутсайдер «Ахмат».

Если «армейцы» останутся бесформенными и никакими – командой ярких отрезков, то идеальным описанием сезона станут матчи против «Ростова». В двух случаях команда Карпина выносила молодого соперника вперед ногами, но потом благодаря собственной глупости допускала дикие концовки.

Вот только ЦСКА в итоге дважды проиграл. Получается, у Ганчаренко команда с обороной, которая чудит точечно и глупо, а не постоянно, с отсутствием сильного центра поля, что сказывается, с проблемным левым флангом и потерявшимся Чаловым.