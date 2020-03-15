«Очевидное – невероятное», или «Залетай-ка»

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вчера, 22:50

В центральном матче 22-го тура чемпионата России «Ростов» принимал «Локомотив» и мощно споткнулся. «Соккер.ру» — о неожиданной осечке команды Валерия Карпина.

Когда чемпионаты России и Турции остаются единственным более-менее статусным развлечением в мире футбола, хочется надеяться, что зрительская аудитория у поединков РПЛ за рубежом растет. И нужно в таком случае продавать товар лицом. Центральный матч тура – хорошая витрина. И в целом он не подкачал, оставив после себя ощущение произошедшего парадокса.

Первая четверть матча проходила при тотальном доминировании ростовчан, которые атаковали мощно, разнообразно, размашисто, динамично, иллюстрируя все прелести переформатированной Валерием Карпиным команды. Из забетонированного и запертого на все засовы затворника «Ростов» превратился в летучий острый стремительный отряд убийц.

«Локомотиву» минут 25 приходилось крайне тяжело. Железнодорожники со скрипом отбивались, едва выходя на чужую половину поля. И местная публика просто ждала, когда гости дрогнут и развалятся. Все к этому подводило. За первые полчаса «Ростов» нанес восемь ударов по воротам Гильерме, а «Локомотив» ответил всего тремя. Причем в число этих восьми ростовских попыток вошли и крайне опасные, включая попадание Ивелина Попова в каркас ворот гостей.

В ряде эпизодов чудом мяч не оказывался в воротах москвичей. И если по какой-то причине вы отлучились через полчаса от экрана, чтобы вернуться к нему спустя 15 минут, то вас ждало максимальное удивление. Потому что на перерыв команды ушли со счетом 3:0 в пользу «Локомотива». Вот где настоящие чудеса. Для начала железнодорожники поймали отрезок, на котором установился некий баланс.

А потом просто полагались на индивидуальное мастерство своих лидеров, их вдохновение и удачу. Чем еще можно объяснить могучий лихо закрученный удар Гжегожа Крыховяка метров с 30, после которого мяч ввинтился в штангу, а от нее отлетел в голову Сергею Песьякову и в ворота. Такой трюк мог обескуражить любого. Но даже после такого гола не верилось, что «Ростов» просто уступит, потому что с большим запасом ведь играет. Прошло еще четыре минуты, и сомнения получили большее основание.

Не самая хитроумная и не самая перспективная комбинация железнодорожников по центру привела к тому, что Крыховяк, уворачиваясь от отбора, откатил мяч на линию штрафной, где буквально мимо проходил Рифат Жемалетдинов и так попутно махнул левой ногой, что мяч прошил всех и влетел в нижний угол ворот несчастного Песьякова. Снова одни скажут, что это невероятный фарт, а другие отметят чувство плеча товарища и мастерство удара. Но прошло еще четыре минуты, и челюсти отвисли уже у всех.

Довольно стандартная комбинация на левом фланге привела к прострелу в центр штрафной «Ростова», мяч протиснулся с рикошетом между двумя защитниками и лег на ногу Крыховяку, который вколотил третий. Просто предельная удача для «Локомотива» и максимальное невезение для «Ростова». Все, что могло пойти не так для хозяев, именно по такому пути и двинулось. Логично, что даже при самой открытой и сумасшедшей игре запас в три мяча делает почти невозможным переворот во втором тайме.

К тому же «Локомотив» умеет действовать по счету и оберегать такое колоссальное превосходство. Поэтому все, на что хватило ростовчан, это один гол с пенальти в исполнении Попова. Кстати, пенальти назначили за фол все того же Крыховяка в штрафной против Бактиора Зайнутдинова. Так что Гжегож оказался причастным ко всем голам в матче.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 19 (8) – 11 (4)

Очевидное преимущество по ударам, его же можно считать и преимуществом по явным голевым моментам. Другое дело, что «Локомотив» забивал чаще из неявных. То есть сама «явность» не выступает обязательным залогом остроты и результативности. Железнодорожники полагались на индивидуальное мастерство, а ростовчан можно разве что пожурить за недостаточную цепкость в средней зоне, откуда били Крыховяк и Жемалетдинов в первых двух голах, которая просела, когда в штрафной освободилось пространство для третьего гола. Чаще всех же бил Попов – семь попыток у него. Пять раз бил Шомуродов, четыре – Норманн. У «Локомотива» по три попытки имели Жемалетдинов и Крыховяк. Кстати, дважды Алексей Миранчук попадал в каркас ворот «Ростова», а хозяева сотрясали чужой каркас один раз.

Владение мячом (точность передач): 54% (68%) – 46% (68%)

Тоже довольно объяснимое превосходство «Ростова» по контролю мяча – команда и в первой части доминировала, владела им, а потом при счете 0:3 обязана была это делать. Но стоит отметить в целом весьма низкую точность передач для центрального матча тура. Тут и не самое качественное поле виной, и общая суетливость, и не лучшая связность в комбинациях у обеих команд. Каждая третья передача, считай, была неточной. Это весьма неважно.

Слова

Валерий Карпин (главный тренер «Ростова»):

Почему пропустили три мяча за 10 минут? Очевидное — невероятное. Одна команда играла, создавала моменты, другая забивала. Команда, которая создавала моменты, не забивала. Вот и все. Команда создавала, но реализация подводила. Другая команда один раз ударила и забила. Рисунок игры? Сегодня очень доволен. Не был доволен последними минутами с ЦСКА , но сегодня я доволен. Команда все делала для победы, но реализация подвела. Бывает два момента — три гола, а бывает 10 моментов — ноль голов.

Юрий Семин (главный тренер «Локомотива»):

Ключевых было много эпизодов. Основные — хорошо выбегали в ответные атаки. Было преимущество в контратакующих действиях. Очень рад за ребят, что мы болельщиков за терпение отблагодарили. Мы впервые поднялись в таблице на второе место, это важно. Но состав у нас ограниченный, Магкеева не хватало сегодня. «Ростов» — хорошая команда, у них много квалифицированных игроков. Центральная группа — Норманн, Еременко, Попов — играют блестяще. После перерыва игроки сами находили в себе мотивацию. Можно и за 45 минут проиграть все. На сегодняшний момент мы на втором месте, мы счастливы.

Гжегож Крыховяк (полузащитник «Локомотива»):

Сегодня очень важно, что мы взяли три очка против очень хорошего противника. Сначала мы играли очень плохо, но потом забили первый гол, второй, третий и стали действовать гораздо лучше. Часто мы плохо начинаем, это наша проблема, которую надо исправить. Будем работать. Если хочешь забивать, надо бить. Когда есть шанс, стараемся бить. Сегодня мы забили три гола, и это самое важное.

Можно много рассуждать о том, как преобразился «Ростов», заиграв эффективно и в атакующий футбол, как везет «Локомотиву», который часто терпит, а потом выстреливает. Но по итогам этой игры спорящие стороны не достигнут единого мнения. Одни все продолжат списывать на капризы Фортуны, а другие – на мастерство и особенности такой игры, как футбол, где не всегда качество действий напрямую отражается на табло. Или отражается? Ведь футбол – это голы, а не моменты.