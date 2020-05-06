«Барселона» потеряла € 120-140 млн из-за коронавируса

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сегодня, 04:26

«Барселона» в связи с пандемией коронавируса недосчиталась 120-140 млн евро.

Об этом журналистам рассказал вице-президент клуба Жорди Кардонер.

€ 50 млн должны были поступить от продажи билетов на матчи и в клубный музей, € 39 млн – от телевизионных трансляций. Ещё 20-25 млн «Барселона» недополучила из-за прекращения работы магазинов и футбольных школ клуба.

Ранее появился слух о том, что форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар готов пойти на значительное сокращение зарплаты ради перехода в «Барселону».