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«Барселона» потеряла € 120-140 млн из-за коронавируса

сегодня, 04:26

«Барселона» в связи с пандемией коронавируса недосчиталась 120-140 млн евро.

Об этом журналистам рассказал вице-президент клуба Жорди Кардонер.

€ 50 млн должны были поступить от продажи билетов на матчи и в клубный музей, € 39 млн – от телевизионных трансляций. Ещё 20-25 млн «Барселона» недополучила из-за прекращения работы магазинов и футбольных школ клуба.

Ранее появился слух о том, что форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар готов пойти на значительное сокращение зарплаты ради перехода в «Барселону».

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:45
Это мелочь для таеого клуба.
The Method Man
The Method Man
сегодня в 04:43
Подумаешь ещё одного Коутиньо купили.

Это мелочь, для самого богата клуба.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:31
Для Бары это не большие потери.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:30
Нормально так потеряли.
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