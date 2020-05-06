Кутузов: «В низших лигах Италии может случиться катастрофа»

Экс-форвард «Милана» рассказал об эпидемии коронавируса в Италии.

Помогают даже самым простым фирмам — им выделяют 600 евро. Есть помощь на семью — 150 евро на человека, но в сумме на всех до 600 евро. Только нужно доказать, что нужда действительно есть, предоставить список необходимых документов.

Но сложно сказать, что будет дальше. Для экономики происходящее — серьезный стресс. Если говорить про футбол, то под угрозой даже клубы Серии А, не говоря про низшие лиги, где вообще может быть катастрофа. В Серии С зарабатывать очень сложно, а затраты большие. Некоторые вложились, чтобы выйти в Серию B и отбить потери, но теперь все остановилось. Отсюда могут быть большие проблемы.