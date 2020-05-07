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В Нидерландах рекомендовали сократить зарплаты футболистов до конца года

сегодня, 18:30

В Нидерландах договорились об антикризисных мерах для профессионального футбола на встрече организации работодателей FBO, которая выступает на стороне клубов, и профсоюзов футболистов и тренеров Нидерландов.

Это соглашение поможет смягчить последствия финансового кризиса, который вызван пандемией коронавируса. Было рекомендовано сократить зарплаты по прогрессивной шкале от 2,5% до 20% до конца года. Оценочно, это решение поможет клубам сэкономить приблизительно 35 млн евро.

Напомним, что чемпионат Нидерландов был завершен досрочно. Следующий сезон может начаться 1 сентября при пустых трибунах.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:47
Нет игры (работы) - нет зряплаты...
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 18:45
Одобряем
drug01
drug01
сегодня в 18:41
Верное решение
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:35
Конечно, тем более не доиграли сезон.
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