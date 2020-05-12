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Футболист «Уфы» Голубев хочет познакомиться с Путиным

сегодня, 16:45

Полузащитник «Уфы» Артем Голубев рассказал о своей жизни во время режима самоизоляции.

В своем рационе питания я стараюсь делать как можно меньше калорий. То есть, меньше сладкого или вообще без него, но, честно признаюсь, на самоизоляции без него тяжело, поэтому иногда могу себе позволить. Сейчас отказался от мучного, стараюсь, есть больше овощей, продукты, содержащие белок.

Что касается страны, которую хотел бы посетить после окончания пандемии, то в первую очередь, хотелось бы посетить один из моих любимых городов — Будапешт. Я был там один раз, мне очень понравилось, очень красивый город. Всем, у кого есть возможность, советую туда слетать. Не пожалеете.

С кем из известных людей хотел бы познакомиться? Хотелось бы познакомиться с нашим президентом — Владимиром Владимировичем Путиным. Если смотреть из уфимских, то очень хотел бы познакомиться с известным певцом Моргенштерном, на мой взгляд, у него хорошая музыка.

Напомним, что Голубев присоединился к «Уфе» летом прошлого года.  

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:45
Хочет узнать, что можно говорить прессе , а что нельзя??? Чтоб как с Фроловым не получилось.
ДСА
ДСА
сегодня в 17:41
Вова, Вы где? Ау, подарите счастье человеку.
marvel777
marvel777
сегодня в 17:41
ну Владимр Владимирович человек свободный официально,чем черт не шутит
112910415
112910415
сегодня в 17:32
парень ещё молод, надо подождать ..
вот будет новость " Президент Путин хочет познакомиться с футболистом Уфы Голубевым " - тогда всё сойдётся.
drug01
drug01
сегодня в 17:08
Желание хорошее удачи!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:57
Царь услышал тебя, скоро и овощи у тебя отнимут.
beefs
beefs
сегодня в 16:54
а с Трампом не хотел бы?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:50
это чего то прибавит ему в голове?)))
shlomo
shlomo
сегодня в 16:48
На фига козе баян...?
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