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Коронавирус не повлиял на ход работ по реконструкции стадиона «Тамбова»

сегодня, 16:23

Президент «Тамбова» Арсен Габуев заявил, что пандемия коронавируса не оказала влияние на ход работ по реконструкции домашнего стадиона.

Работы не останавливались, как шло все по дорожной карте, так и идет. Пока никаких задержек нет, как все было запланировано, так и развивается. Что касается завершения работ, все будет зависеть от конкурсных процедур: когда они закончатся, как будут реализованы мероприятия у поставщиков трибун.

Август-сентябрь — это те сроки завершения работ, которые мы заявляли. Надеемся их выдержать.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:54
то есть как стояло на месте так и стоит)))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:39
Одним почему-то можно работать, а другим нет.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 17:26
да кому он заливает, там не делается ровным счётом ни-че-го!
SuperGobb
SuperGobb
сегодня в 16:53
Ну да, как не делали нихрена, так и не делают. Аха-ха)
Но то что псевдовирусом прикрываться не стали это вызывает уважение)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:27
Пускай чинят и расширяют...
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