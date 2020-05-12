Коронавирус не повлиял на ход работ по реконструкции стадиона «Тамбова»

Президент «Тамбова» Арсен Габуев заявил, что пандемия коронавируса не оказала влияние на ход работ по реконструкции домашнего стадиона.

Работы не останавливались, как шло все по дорожной карте, так и идет. Пока никаких задержек нет, как все было запланировано, так и развивается. Что касается завершения работ, все будет зависеть от конкурсных процедур: когда они закончатся, как будут реализованы мероприятия у поставщиков трибун.

Август-сентябрь — это те сроки завершения работ, которые мы заявляли. Надеемся их выдержать.