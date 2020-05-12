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Созин: «Нет зрелища на планете интереснее, чем футбол»

сегодня, 17:39

Футбольный эксперт Андрей Созин считает, что необходимо возобновить чемпионат России, несмотря на эпидемию коронавируса.

В пятницу нас ждёт исполком РФС и решение по возможному возобновлению РПЛ. Футбол – огромное социальное движение в России. Не играть сейчас в футбол – преступление против русского народа! Люди настолько забиты и испуганы, что нельзя не начать играть, нельзя загонять людей в тупик.

Да, я говорил, что футбол без болельщиков – не футбол. Но я даже не думал, что будет такая ситуация в мире! Клубы должны играть не для себя, не для попадания в Лигу чемпионов, а чтобы народ вздохнул. Нет зрелища на планете интереснее, чем футбол. Надо дать людям подышать, посмотреть наш футбол, пусть и по телевизору. Надо закончить чемпионат.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 18:19
Вся страна радуется,что парикмахерские открываются.
Про футбол все молчат.
Сюзин лысый?
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:19
Миллионы людей любят футбол и с этим не поспоришь.

Чему доказательство чемпионат мира в России.
viv
viv
сегодня в 18:13
Согласен с Созиным.....футбол это наше все...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:01
Не для всех
beefs
beefs
сегодня в 17:55
балабол, с пустого в порожнее
pomor 445
pomor 445
сегодня в 17:51, ред.
Кому это он говорит? Тому десятому в России, который хоть сколько-то интересуется футболом, хотя бы в дни чемпионатов Мира и Европы, или тем девяти, которым этот футбол до лампочки, или даже ненавистен - они только рады будут, если он сгинет совсем, потому что считают, что больше бюджетных денег пойдёт на их существование.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:50
не тебе об этом говорить!!)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:47
Созин напился, ну надо же, не играть в футбол - преступление против русского народа, надо же так любить свой карман.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 17:45
Есть, Лебединое озеро
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:45
Давно надо было начинать.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 17:39
это факт неоспоримый
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